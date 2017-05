Schibsted-aviser doblet antall digitale abonnenter på ett år

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Fredag la Schibsted frem sin kvartalsrapport for årets første tre måneder. Rapporten slår fast at antall abonnenter er i vekst hos Schibsted-avisene.

– Aldri har vi jobbet mer iherdig med produktutvikling og eksperimentering enn nå. Resultatene viser at journalistikken har en fremtid, sier Tor Jacobsen, som er kommersiell direktør for Schibsted Norge Abonnementsmedia.

Jacobsen sier de fire regionsavisene solgte totalt 40.000 nye abonnementer i første kvartal i år. Tallene inkluderer både digital- og papirabonnementer.

Den digitale abonnementsveksten er nær doblet det siste året. Ved utgangen av mars i år hadde de fire mediehusene 119.00 digitale abonnenter, mot 65.000 på samme tid i fjor.

– Dette er gode nyheter, som viser at den bratte vekstkurven, som tok form i høst, vokser videre inn i 2017, sier Jacobsen.

Aftenposten i vekst

Særlig Aftenposten imponerer med stor vekst.

Opplaget har økt fra 210.000 i fjerde kvartal i fjor til 221.000 etter første kvartal 2017, for morgenutgaven. Søndagsavisen vokser også fra 207.000 til 218.000 aviser.

Dette er altså samlede tall for både digital- og papirabonnementer. Tallene tilsvarer en økning som Aftenposten ikke har sett på over to år.

Spisser innholdet

Tor Jacobsen tror veksten skyldes grepene Schibsted-avisene har tatt ved å spisse innholdet mot interesseområder. Et eksempel er Fotballpakka på Sørlandet, hvor du får innhold om fotballklubbene Jerv, Start og Arendal.

– Dette har vi aldri gjort før. Det er litt for tidlig å si noe om effekten, men vi tror dette er en av flere måter å knytte til oss abonnementskunder på – å friste dem med rendyrket, engasjerende innhold, sier Jacobsen.

I tillegg har TV-serier på nett gitt godt salg, noe Aftenposten har opplevd med dokuserien Stuck, som er nominert til Gullruten.

Schibsted ASA leverte et sterkt kvartalsresultat fredag morgen, med et driftsresultat (EBITDA) på hele 669 millioner kroner – en vekst på fem prosent. Schibsted omsatte for 4 milliarder kroner første kvartal. 20 prosent var omsetningsvekst for Finn.no.

Motorene i veksten er norske Finn og franske Leboincoin. Begge rubrikkgigantene økte omsetningen med hele 20 prosent første kvartal. I Norge er veksten drevet av særlig eiendom og jobb.

VG kan juble

Schibsteds kvartalsrapport vitner også om at VG lykkes godt i den digitale transformasjonen.

Mens inntektene fra papiravisene falt med 40 millioner kroner målt mot første kvartal 2016, så økte de digitale inntektene med 43 millioner. VG hadde i første kvartal en omsetning på 431 millioner, en økning fra 2016 på 3 millioner.

Og etter fjorårets solide kostnadskutt, betyr det gode resultater: Et driftsresultat (EBITDA) på 88 millioner kroner, som tilsvarer en margin på imponerende 21 prosent.

Både omsetningsvekst og ikke minst marginer på over 20 prosent er det lenge siden norske medier har sett.

