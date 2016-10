Schibsted-topper har doblet inntekten siden 2010

Norske medieledere tjener gode millioner samtidig som de kutter kostnader for harde livet.

Mediebedriftenes inntekter synker raskt i takt med færre annonser og lavere opplag. Sjefenes inntekter går motsatt vei i god fart.

Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal tjente mindre i fjor enn i 2014. Men det har gått pent oppover etter at han konsernsjef i juni 2009.

I sitt første hele år som konsernsjef tjente han 4,7 millioner kroner i 2010.

Fra 2013 har tydeligvis bonuser og andre tillegg begynt å strømme inn på konto. Da doblet han inntekten sammenlignet med året før. Deretter har han holdt seg godt over 10 millioner i netto inntekt.

Ligningsformuen har økt fra 0 i hans første konsernsjef år 2009 til 13,7 millioner i fjor.

Didrik Munch jobber hakket under Ryssdal i Schibsted-konsernet som sjef for Schibsted Norge.

For ham har det ikke gått like fort oppover som for Ryssdal. Men han hadde en netto inntekt på 7,2 millioner kroner i fjor og hadde da doblet nettoinntekten sin siden 2010.

VG-sjefen Torry Pedersen økte i fjor inntekten sin med 18 prosent fra 2014.

Men det svinger i de høyere inntektslag. I 2013 tjente Pedersen enda mer enn i fjor.

Han mer enn doblet inntekten sin fra 2010 til 2015. Ligningsformuen til tabloidsjefen tredoblet seg over de samme årene.

TV2-sjefen Olav T. Sandnes havner langt bak Schibsted-toppene. Han hadde en netto inntekt på 3,7 mill. kroner i fjor.

Inntektshoppet var drøyt 20 prosent fra 2014.

Han kom inn i sjefsstolen i januar i fjor, så den ferske ligningen viser hans første år som TV2-sjef. Ifølge egen kanal fikk han ved tiltredelse en fast årslønn på 3 mill. kroner, men mulighet til å tjene opp bonus på inntil 1,2 millioner kroner.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ligger litt bak sin TV-konkurrent i Bergen. Eriksen hadde en netto inntekt på 3,2 mill. kroner i fjor.

Hans gullår var 2013 da han hadde en netto inntekt på 5,5 mill. kroner.

DETTE FORTELLER LIGNINGEN

Ligningen gir tre tall for alle personlige skattytere: Inntekt, formue og utlignet skatt.

«Inntekt» er egentlig nettoinntekten. Den er summen av alle typer inntekter regnet brutto, minus alle fradragene. Fradrag for renter er særlig viktig. De med høy bruttoinntekt som har mye gjeld, vil få relativt lav nettoinntekt.

«Formue» er netto ligningsformue. Den er nesten alltid mye lavere enn faktisk formue. Det er særskilte regler for å beregne ligningsverdier på ulike typer formue. Hjemmet ditt verdsettes til 25 prosent av markedsverdien, som hovedregel. Gjeld kommer til fradrag med full verdi.

«Utlignet skatt» er summen av alle skatter. For de fleste personer vil dette være skatt på nettoinntekten, trygdeavgift på brutto lønn og pensjoner, samt eventuell toppskatt på brutto lønn og pensjoner, pluss eventuell formuesskatt.