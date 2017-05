Schwarzeneggers med korstog for miljøet

Verdens kanskje mest gjenkjennbare skuespiller, er i Cannes på det han kaller et «miljøkorstog». Påskuddet er en naturfilm som er gjort i ulike havområder, «Wonders of the Sea». Den selges på markedet på filmfestivalen.

Der er han både produsent og fortellerstemme.

– Jeg tar grep

– Min nevø er advokat i underholdningsindustrien. Han ville at jeg skulle sjekke ut filmen: «Den er i 3D. Du vil får bakoversveis.» Jeg elsker filmens budskap, at vi mennesker selv må ta ansvar for å bevare og beskytte havet, som gir oss 50 prosent av mat, 50 prosent av oksygen. Jeg kom til Cannes for 40 år siden med «Pumping Iron». Det var en suksess. Nå er jeg tilbake med en helt annen film. Og den selger som hakket møkk, sier Schwarzenegger og smiler bredt når vi treffes på et rundebord sammen med fem andre journalister.

69-åringen er et varemerke i seg selv. Og er veldig bevisst på omgi seg med positive vibber. Men han er klar på folket, ikke Trump, må gå foran.

– Glem politikerne, glem regjeringene. Det er syv milliarder mennesker på jorden. Hvis de våkner, er mye gjort. Jeg vil starte en grasrotbevegelse. Ingen kapitalister, som jeg vet om, har funnet på noe veldig smart om miljøet.

– Hvorfor du blitt hektet på grønn tenkning?

– Jeg har alltid hatt en pasjon for noe. For 40 år siden var det vektløfting og bodybuilding. Jeg ville at mennesker over hele verden skulle få oppleve det. Nå er det miljøet. For politikerne er dette business. Ikke stol på dem!

– Er du bekymret?

– Ser jeg ut som en fyr som bekymrer seg, sier han leende.

– I stedet for å frykte for fremtiden så tar jeg grep og involverer meg. Ikke klag på forurensningen – gjør noe med den! sier Schwarzenegger.

– Sats på grønne jobber

Han var guvernør i California fra 2003–2011. Og skal vi tro den republikanske politikeren, gjorde han mer for miljøet enn noen andre.

– Jeg visste lite før 2003. Så jeg lærte av folk som kunne mye. Og sammen med demokratene i California, klarte vi å få vedtatt de tøffeste miljølovene i USA. Men det var ikke uten kamp. President Bush, fra mitt parti, jobbet mot oss. Så jeg gikk til sak mot den føderale regjeringen. Og vant i høyesterett. California er nå ledende på grønn økonomi. Ta aldri nei for et svar. Derfor er ikke Trump så viktig.

– Har du truffet Al Gore her i Cannes?

– Ja. En smart og dedikert fyr. Våre organisasjoner samarbeider ikke, men vi har et felles mål: Å bli kvitt fossilt brennstoff, bruke nye teknologi og gjøre verden til en renere plass. Alle puster den samme luften og drikker det samme vannet, så det har ikke noe med politisk tilhørighet å gjøre, sier Schwarzenegger.

Han tror folk i Midtvesten, som stemte på Trump fordi det ville sikre jobber, ikke er godt nok orientert.

– California har den sterkeste økonomien i USA. For tiden ti ganger bedre enn landet sett under ett. Hvordan er det mulig når vi har de tøffeste miljølovene? Fordi vi skaper grønne jobber. Folk er utrolig entusiastiske. Det er en enorm vekstnæring. Og den er sunn. Du trenger ikke jobbe 500 meter under jorden i en kullgruve og dø av forurensning.

– Kunne en film som «Terminator 6», som du skal lage med James Cameron, fått et grønt image?

– Nei. Det ville blitt feil. Det blir en helt annen type film. «Wonders of the Sea» er perfekt. Det er en film som familier over hele verden kan se sammen og lære noe av, sier Schwarzenegger.

Verden mest kjente aksent

Han er fortellerstemmen i filmen, som ikke er så rart. For stemmen hans er trolig den mest gjenkjennbare og karikerte i hele verden. Noe han er smertelig klar over.

– Skyld på James Cameron. Da jeg kom til Hollywood på 1970-tallet, sa absolutt alle at jeg aldri ville få en hovedrolle. Blant annet var kroppen for stor. Al Pacino og Dustin Hoffman de nye sexsymbolene. Jeg kunne brukes til naziroller, i beste fall. Det var utrolig mye negativt å høre, også om aksenten.

– Hva snudde det?

– Først gjorde jeg «Conan – barbaren». Regissøren sa til pressen at hvis ikke Arnold hadde eksistert, måtte de ha bygget en. Kroppen ble plutselig et pluss. Så gjorde jeg «Terminator». Regissør James Cameron sa til pressen at Arnold snakker som en maskin. Det ble plutselig en kompliment. Og jeg fikk ros for å snakke som ingen andre. Aksenten ble akseptert, Og så ble den hipp. Det er ikke uten grunn at jeg har de mest siterte filmsitatene i hele verden. Det at jeg sier ord litt feil, ble et verktøy jeg kunne bruke – ganske så bevisst. Folk ler. Og folk husker, sier Schwarzenegger.

Kritiserer Trump

Mye har vært sagt og skrevet om hans problematiske forhold til Donald Trump. Men han ville ikke bare svartmale ham.

– Jeg angriper Trump når han gjør ting jeg er uenig i, som å fjerne 1,2 milliarder dollar fra budsjettet til «etterskole»-program. Jeg visste at pressen ville hive seg på. Og pengene ble satt inn igjen. Jeg vet at stemmen min blir hørt, jeg vet at sosiale medier formidler budskapet mitt. Men jeg vil at USA skal bli det beste samfunnet noensinne, og da må Trump være med. For det er komplisert å styre et land. Det er en læreprosess. Hvis Trump hører på folk som er smartere enn ham, vil det gå bra, sier «Arnie» smilende.