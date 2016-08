Gyldendal

Bjørn Olav Nordahl:

Dødvinkel

Thriller

Gyldendal

Spenningslitteraturen har gjerne en tydelig temaorientering. Det dreier seg om det og det samfunnsmessige ondet, den og den påtrengende problemstillingen som gås nærmere etter i sømmene og finner en forsøksvis løsning innenfor fiksjonens rammer.

Bjørn Olav Nordahls tredje sjangerutgivelse følger dette velprøvde konseptet til punkt og prikke. Her krysses brennaktuelle oppslag fra det løpende nyhetsbildet i en intrigekjede som belyser både globale begivenheter og interne norske forhold.

Menneskehandel

Sentralt i handlingen som utspiller seg høsten 2013, står et knippe undersøkende journalister i avisen Dagens Økonomi (en lett forkledd versjon av Dagens Næringsliv). De får indikasjoner på at det foregår en spesiell form for menneskehandel der klientene, om vi kan si det på den måten, er relativt velbemidlede personer som har råd til å betale for å la seg transportere noenlunde standsmessig over Europas landegrenser.

Etter hvert som snøballen begynner å rulle, blir det også klart at den frynsete delen av finansmarkedet benytter inntekter fra denne trafikken til hvitvasking av ømfintlige penger. En annet spor peker i retning av utro tjenere i forvaltningsapparatet som avgjør asylsøkernes skjebne.

Omstendelig

Det er altså mye å gripe tak i for den godeste Ingeborg Nergård Khan, faren Bjørnar og kollegaen deres Magdalena Mellomstrand. Mange uhåndterlig og vanskelig tilgjengelige opplysninger som krever skarpslipte journalistiske metoder for å bli konvertert til bevismateriale i strafferettslig forstand, og den bakenforliggende forfatteren demonstrerer betydelige pedagogiske evner så ikke leseren skal falle av lasset stilt overfor så massive doser fagterminologi. Han viser seg dessuten som en ganske så fin stilist, ikke minst når det er duket for byvandringer i Drammen. Allikevel har vi å gjøre med en roman som kjører seg litt fast i sin egen stoffmengde, sitt eget omfattende kunnskapstilfang, omtrent slik selv den mest heltemodige brøytebil kan risikere å kjøre seg fast på en av fjellovergangene våre vinterstid.

Avstanden mellom det flerhodede etterforskingsleddet og begivenhetene den vidt forgreinede etterforskningen setter søkelyset på, blir for stor og de dramatiske opptrinnene for få og blodfattige. Noe som igjen fører til at boken samlet sett oppleves som omstendelig og refererende og bare unntaksvis kommer opp i det turtallet thrillerbetegnelsen bærer bud om.