Selvfølgelig fortjener Bob Dylan Nobel-prisen

«Oh, I think of myself more as a song and dance man, y’know».

En blid, røykende og tedrikkende Bob Dylan med svarte solbriller tar imot til pressekonferanse i San Francisco i desember 1965. Spørsmålet kommer kjapt: Ser han på seg selv som primært sanger eller poet?

Hans «song and dance man»-svar er blitt stående som et av musikkhistoriens mest legendariske.

To-tre år etter gjennombruddet var artisten lei av å bli omtalt som protestsanger, hadde for alvor plukket opp den elektriske gitaren, gitt ut albumet Highway 61 Revisited, og skrev tekster med en helt annen kompleksitet enn før.

Der ordene flyter fritt

Kritikken av samtid, samfunn og mennesket er knallhard i låter som «Like a Rolling Stone», «Ballad of a Thin Man» og «Desolation Row», men aldri lett å gripe eller forstå helt ut. Mannen som få år tidligere var tydelig i «Blowin’ in the wind» og «The Times Are A-Changin’», lar ordene flyte fritt, metaforisk og surrealistisk.

Poesien i rock og musikk generelt ble endret for alltid der på midten av 1960-tallet. Hvorfor måtte komplekse dikt, noveller og historier absolutt presenteres mellom to permer for å bli tatt på alvor? Ingen grunn, virket det som. Dylan tenkte mens han skrev, danset og sang for en splittet gjeng med fans.

Mannens historiske og lett ironiske svar fra pressekonferansen i San Francisco for over 50 år siden hentes frem igjen nå, men bør ikke stå i veien for det viktigste:

Selvfølgelig fortjener Bob Dylan Nobels litteraturpris.

Pris for poesien i musikken

Legenden har vært kandidat til prisen i mange, mange år. Frontene for og imot har vært steile, og er det fortsatt etter utdelingen torsdag.

En for meg ukjent, svensk littertaurkjenner uttrykte forundringen hos SVT rett etter at navnet ble kjent: Han anerkjente Dylan som «musiker, ja, men ikke som Nobel-vinner i litteratur».

Det reneste vas, selvfølgelig. Det er på tide at akademiet forlater eliteposisjonen og beveger seg inn i noe så folkelig som litterær populærmusikk. Som om det skulle være en motsetning, for øvrig.

Ikke alle, men veldig mange av Bob Dylans flere hundre tekster kan leses fritt fra musikken. Fra samtidskritikken på nevnte Highway 61 Revisited, det desperate kjærlighetsdramaet etter skilsmissen fra Sara Lownds på albumet Blood on the Tracks i 1975, de mange bibelske referansene, til den herlige fabuleringen om Titanic i låten «Tempest» på hans siste egenskrevne album fra 2012.

Tekstene fungerer selvfølgelig enda bedre med musikken under, i et forsterkende kompaniskap mellom melodi, tekst og den stemmen. Dette er da også akademiens fornuftige begrunnelse for at Bob Dylan endelig får Nobel-prisen:

For å ha «skapt nye poetiske uttrykk innenfor den store amerikanske sangtradisjonen». Ikke på siden av, altså, som «ekte» forfatter. Men for sin poesi innenfor musikken.

Avfeide alle avhandlinger

Analysene av Bob Dylans mange tekster kommer til å skyte fart de neste dagene, til noens forargelse, men manges glede. Hva han selv mener, er noe annet.

Folk har skrevet metervis med bøker og avhandlinger om innhold og mening, noe Dylan selv i et intervju skal ha avfeid med et annet berømt sitat: «get a life».

Selv kan jeg vel starte med nok en runde med låten «Visions of Johanna» fra Blonde on Blonde i 1996. Den mystiske, drømmende, poetiske teksten om Johanna, Lousie og denne fortapte gutten som man aldri forstår helt ut.

«Ain’t it just like the night to play tricks when you’re tryin' to be so quiet? We sit here stranded, though we’re all doin’ our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, temptin’ you to defy it.»