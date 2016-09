Seminaret med Michael Jacksons lydingeniør er avlyst

Aftenposten skrev i forrige uke at en av pophistoriens fremste studioteknikere, Bruce Swedien, 10. september skulle holde et seminar i Norge, under tittelen «Working With Michael Jackson».

Uenighet om kontrakten

Den skandinavisk-ættede lydingeniøren var fast tekniker for blant andre Michael Jackson og produsenten Quincy Jones. Etter hvert ble Swedien også medprodusent på innspillingene til «The King of Pop».

Nå opplyser arrangøren, Hamed Mayani, at seminaret er avlyst. Årsaken er kontraktsmessige uenigheter mellom ham og Chateau Neuf i Oslo, der seminaret skulle ha vært holdt.

Alle får pengene tilbake

Aftenposten har vært i kontakt med begge parter. Begge bekrefter at de har ulike syn på det opprinnelige leieforholdet, som altså er kansellert.

AP / NTB Scanpix

Ticketmaster, som la billettene ut for salg i juni, har slettet arrangementet fra nettsidene. Overfor Aftenposten understreker selskapets daglige leder, Kristian Seljeset, at alle som har kjøpt billett, vil få pengene tilbake.

Swedien: «Har det bra»

På Hamed Mayanis arrangementsside på Facebook er det nå lagt ut et videoopptak med Bruce Swedien. Her fastslår 82-åringen selv at det ikke blir noe seminar i Oslo, og at han «ellers har det bra».