Serieskolen: - Ja, Westworld kan overta for Game of Thrones

Mandag 3. oktober går startskuddet for HBO nye dramaserie, Westworld. Serien handler om en fornøyelsespark satt til nær fremtid, hvor roboter med kunstig intelligens spiller ut kundenes fantasier. At voksne mennesker kan leve ut sine drømmer i ville vesten virker i utgangspunktet som en ufarlig lek, men når robotene plutselig begynner å handle utenfor manus skjønner man fort at dette er alt annet enn en koselig variant av Huset på prærien.

Se klipp fra serien i videoen i toppen av artikkelen.

HBO

Sci fi-western, med cowboyer og roboter høres kanskje ut som serieingredienser for den spesielt interesserte, men det gjorde vel også drager, hekser og gigantiske spøkelser, før Game of Thrones ble en braksuksess. Westworld er en av HBOs mest påkostedede nye seriesatsinger de siste årene, og den er tiltenkt den store oppgaven å fylle tomrommet når Game of Thrones runder av neste år. Det er Lost-skaper og Star Wars-produsent J.J Abrams som står bak serien, og for nordmenn er det også spesielt morsomt at norske Ingrid Bolsø Berdal har en stor rolle i serien, som den skyteglade cowboyen Armistice.

