Serieskolen: 10 nye TV-serier du kan strømme

I julen fylles TV-kanalenes sendeflater til randen med nye og gamle klassikere.

Men selv om mange i forkant har gledet seg til nok en runde med både Disney-kavalkade, Grevinnen og hovmesteren, Tre nøtter til Askepott og Tante Pose, er det lett å bli lei når man på fjerde dagen knasker tørre julekaker og drikker søt rødbrus, mens det bare er gamle travere å spore på TV-skjermen.

For mange kan strømmetjenestene bli redningen som sørger for at julerosen forblir senket en god stund til. Med et hundretalls nye og gamle TV-serier å velge mellom, er det ingen fare for at man skal gå tom med det første. Men hva skal man velge?

Serieskolens ekspertpanel har derfor plukket ut ti TV-serier nye av året, som du trygt kan strømme på de største tjenestene Netflix og HBO Nordic.

Enten du liker skumle thrillere, mørke komedier, kule superhelter, nordisk krim, overnaturlige vesener eller storslått historisk drama, bør det være noe du liker her.

Fortsatt god TV-jul!