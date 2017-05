Sgt. Pepper: Tidenes viktigste album fyller 50

Nå fyller tidenes viktigste album 50 år.

1. juni 1967 ble The Beatles’ åttende studioalbum, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, gitt ut. Innholdet – melodiene, tekstene, arrangementene, studioteknologien, produksjonen, coveret – endret musikkens spilleregler for alltid.

– Vi ønsket å se hva vi kunne gjøre, se hvor langt vi kunne strekke popmusikken. Se og realisere vår visjon om hvor «far out» en plate kunne være.

Dette sier sir Paul McCartney i et ferskt intervju med magasinet Mojo om de fem månedene i EMIs studio i Abbey Road, London som ble til Pepper.

Apple Corps Ltd/ Universal

Flyttet rocken til kunst

Han kaller det «en risiko», og at albumet fortsatt låter friskt og begeistrer ham.

Men er det egentlig The Beatles’ beste?

– Et fryktelig svar: Jeg vet ikke. Jeg synes det er det mest innflytelsesrike Beatles-albumet. Det er andre som på forskjellige måter er like gode, men Pepper er det mest merkbare fordi det var så annerledes enn det som ellers skjedde på den tiden, sier Paul McCartney.

Det er lett å gi ham rett. Pepper er 39.52 minutter med musikk som flyttet pop og rock fra å være «bare» musikk til fullverdig kunst.

Om ikke tidenes beste, så i alle fall tidenes viktigste album.

Fakta: Andre plater fra det store albumåret 1967: The Doors: The Doors (januar)

Jefferson Airplane: Surrealistic Pillow (februar)

The Rolling Stones: Between The Buttons (januar)

The Velvet Underground & Nico: The Velvet Underground & Nico (mars)

Aretha Franklin: I Never Loved A Man The Way I Love You (mars)

The Jimi Experience: Are You Experienced (mai)

Moby Grape: Moby Grape (juni)

Pink Floyd: Piper At The Gates Of Dawn (august)

Buffalo Springfield: Buffalo Springfield Again (november)

Love: Forever Changes (november)

Cream: Disareli Gears (november)

The Beatles: Magical Mystery Tour (november)

The Moody Blues: Days Of Future Passed (november)

Bob Dylan: John Wesley Harding (desember)

The Who: The Who Sell Out (desember)

Leonard Cohen: Songs Of Leonard Cohen (desember) Se liste over flere 1967-album her.

I en samtid av motkultur

Hvor starter man en ny runde med Pepper, 50 år etter? Mulighetene er flere: Samfunnskulturen bandet sto midt i, klærne de tok på seg, det legendariske albumcoveret, den innovative musikken, eller innvirkningen albumet hadde.

I den nye boken Sgt. Pepper At Fifty starter man forståelig nok med en tur via de store endringene i det britiske samfunnet tidlig på 60-tallet, og den såkalte motkulturen som vokste frem, særlig i London. En gjeng unge folk som brøt med normalen; dette var starten på «the summer of love» i 1967.

Spesielt Paul McCartney, men også John Lennon, George Harrison og Ringo Starr var svært opptatt av alt det nye og annerledes som dukket opp innen kunst og kultur.

Bøker, magasiner, kunstprosjekter, gallerier, avant garde-musikk, møter med eksentrikere og ikke minst bruken av dop. Først marihuana, introdusert for dem av Bob Dylan, og så datidens motedop LSD.

Apple Corps Ltd/ Universal

Sluttet å turnere

Kvartetten sugde til seg alt som inspirasjon til eget skaperverk, også musikk. Harrison søkte mot India, mens McCartney brukte mye tid på eksperimentelle komponister som Karlheinz Stockhausen og John Cage. Og fra Amerika satte The Beach Boys’ Pet Sounds ny standard for hva et popalbum kunne være.

Samtidig hadde The Beatles høsten 1966 bestemt seg for aldri mer å turnere, etter fryktelige opplevelser med hylende fans og elendig lyd på stadioner sommeren gjennom. De hørte ikke seg selv lenger.

«That’s it, I’m not a Beatle anymore», som George Harrison sa på flyet hjem.

En avgjørelse som påvirket innspillingsprosessen i Abbey Road også. Tanken om at musikken måtte kunne spilles live, var lagt død, og det var fritt frem for alle påfunn.

The Beatles kunne eksperimentere og bli så «rare» som de, og kanskje spesielt McCartney, ville høres ut.

Se den hysteriske videoen fra innspillingen av «A Day In The Life»:

Et frigjørende liksomkonsept

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band er det første store konseptalbumet, om enn basert på et nokså løst konsept.

Under innspillingen av det røffe tittelkuttet som åpner platen, fikk McCartney de andre med på ideen om å etablere alter-ego-konseptet for hele albumet: Et 20 år gammelt band ledet av denne Pepper – en gjeng som gikk «in and out of style» – som en slags frigjørende avstand til sitt tidligere Beatle-jeg.

Løsrivingen fortsetter i den sømløse overgangen til andre låt «With A Little Help From My Friends», der man høyenergisk introduserer «the one and only Billy Shears», før trommis Ringo Starr tar over vokalen etter beste evne. Et genialt knep.

Derfra og ut er det derimot ikke like lett å se konseptet gjennom de tilsammen 13 låtene. Den musikalske variasjonen er stor, og tekstmessig synges det om alt mulig.

Apple Corps Ltd/ Universal

Lot hjernen flyte fritt

Fra kjærlighet til den søte parkeringsvakten «Lovely Rita», den såre generasjonskløften i «She’s Leaving Home» og det rene fremtidshåpet i «Getting Better» til dopfylt dagdrømming om en jente i «Lucy In The Sky With Diamonds» og opplagt eksistensiell tro («Within You, Without You») og frykt i like dopfylte «A Day In The Life». Et surrealistisk sirkus stakk også innom, i «Being For The Benefit Of Mr. Kite!».

Én av låtene som sjeldent nevnes blant klassikerne herfra, er valsepopen «Fixing A Hole». Innholdsmessig kan den likevel oppsummere prosessen rundt Pepper. I alle fall om man legger bort tekstteorier om dagligdags håndverkerjobbing eller heroinbruk og hører på Paul McCartney selv.

Låten handler om å la sitt indre jeg flyte fritt, uten å ta hensyn til alle disse «silly people» som tenker og sier «ikke gjør ditt, ikke datt».

«See the people standing there who disagree and never win, and wonder why they don't get in my door. I'm painting my room in the colourful way, and when my mind is wandering – there I will go».

Se Paul McCartney og Ringo Starr aka Billy Shears fremføre «With A Little Help From My Freinds» i 2009:

I studio helt uten begrensninger

Fri flyt tekstmessig, altså. Holdningen viste seg enda mer musikalsk, teknologisk og produksjonsmessig. Studioet i Abbey Road hadde bare de vanlige firespors opptagerne, men dette stoppet ikke The Beatles, produsent George Martin og tekniker Geoff Emerick fra å utvide paletten.

Aktivt brukte de «reduction mixing», å mikse en firespors innspilling ned på ett spor, for å gi seg selv muligheten til å bruke flere instrumenter i neste opptak. Såkalt ADT (automatic double tracking) av vokalen brukes hele veien, gjerne med det ene opptaket i ørliten annen fart, for å gi det hele en mer psykedelisk effekt når ting ble avspilt i normal hastighet.

Mikrofoner ble plassert på uvante steder, farten på opptak ble justert opp eller ned, opptaksbånd ble klippet i stykker og limt sammen igjen, gjerne baklengs, og ukjente instrumenter ble tatt i bruk. Mer enn noe annet sted i «Lucy In The Sky With Diamonds».

Listen over nye, revolusjonerende grep tatt i studioet i Abbey Road er nesten uendelig. En bruk av studioet som instrument i seg selv, og som endret spillereglene i musikken.

På toppen av det hele hentet McCartney inn et orkester på 40 for å spille inn de kakofoniske strykerne som brukes to ganger i «A Day In The Life». Én gang midt imellom låtens del én og to, og så før albumets dramatiske avslutningsakkord ble hamret ned simultant på fire piano og et orgel.

«A Day In The Life» regnes fortsatt som The Beatles’ aller største øyeblikk. Ingen hadde skapt populærmusikk slik før, og de fleste prøvde å kopiere dem etterpå.

TT / NTB scanpix

En omstridt suksess

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ble en umiddelbar suksess, toppet listene i UK (27 uker på rad) og USA (15 uker på rad) og er nå solgt i godt over 30 millioner eksemplarer.

Elsket av mange, mislikt blant fans som mente de var blitt for «rare» og omstridt hos britiske myndigheter som ikke likte de mange subtile eller direkte dop-referansene.

I 1967 ble man så klart sensurert på BBC med tekstlinjer som direkte «found my way upstairs and had a smoke, somebody spoke and I went into a dream» eller døsige «I’d love to turn you on».

50 år etter låter Pepper like friskt som det må ha gjort den gang da, skapt av en gjeng på troppen av sin kreativitet. Revolver (’66), Abbey Road (’69) og hvite The Beatles (’68) var kanskje bedre, men ikke sånn.

Ute i ny stereo-miks

I forbindelse med jubileet kommer det nå en boks med blant annet mengder av såkalte «outtakes» fra studiotiden (mest for nerder), og en ny stereo-miks laget av Giles Martin, sønn av The Beatles’ faste produsent, George Martin.

Hentet fra de opprinnelige opptakene i 1967 er både trommer og vokal mer sentrert i lydbildet, noe som gjør albumet mer «muskulært», som Paul McCartney selv sier i MOJO-intervjuet.

Det kler tidenes viktigste album, 50 år ungt.