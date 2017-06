Shakespeare-ekspert er blitt Stephen King-professor

Det er Universitetet i Maine som har opprettet et Stephen King-professorat. Den første professor er nå utnevnt, kunngjør lærestedet. Caroline Bicks er kvinnen som blir den første Stephen E. King-professor i litteratur.

King er best kjent for sine bestselgende grøssere og dystopiske mursteiner som for eksempel The Shining, The Stand og The Dark Tower-serien. Bicks har imidlertid ikke brukt sitt akademiske liv til å analysere skrekkhistorier, men er i stedet ekspert på dramatikeren William Shakespeare (1564–1616).

Sover med skapet lukket

Hun er opprinnelig fra New York, er utdannet ved Stanford-universitetet og underviser nå ved Boston College. Hun tilbrakte barndommens somre i Castine i Maine. Dette er Kings hjemstat.

– Jeg husker at jeg leste hver eneste Stephen King-bok de hadde på biblioteket i Castine. Hans tekster lærte meg tidlig at en godt komponert historie kan skape et kraftig og varig inntrykk. Takket være hans historie The Boogeyman kan jeg fremdeles ikke sove med skapdøren åpen, sier hun i en uttalelse fra universitetet.

Universitet i Maine og AP

Sammenligner Julie og Carrie

Bicks har skrevet bøker med titler som Midwiving Subjects in Shakespeare’s England og Shakespeare, Not Stirred: Cocktails for Your Everyday Dramas. Hun holder også jevnlig foredrag om tidenes dramatiker. Hun går imidlertid ikke av veien for å trekke paralleller mellom for eksempel Shakespeares skikkelse Julie og Kings rollefigur Carrie.

– King beskriver i begynnelsen av romanen Carrie som i en mental pubertet når kroppen hennes modnes. Jeg ser Julie, som nærmer seg «14-årsalderens forandringer» i starten av Romeo og Julie, som en jente hvis hjerne på en lignende måte blir aktivert til å forestille seg og begå handlinger fra det romantiske til det grufulle, sier hun.

Betalt av stiftelse

King-professoratet er finansiert med en gave på 1 million dollar fra en stiftelse. King er tidligere student ved Universitetet i Maine. Han er en av tidenes mest suksessrike forfattere med salg av flere hundre millioner bøker. Verkene fra den svært produktive forfatteren er også blitt til suksesser på kino og TV. Eksempler på dette er Den grønne mil, Ondskapens hotell (The Shining) og Frihetens regn (The Shawshank Redemption). I år kommer også en film basert på The Dark Tower.