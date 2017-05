Kan du forestille deg at mannen din gjennom 11 år og pappaen til dine to barn plutselig falt død om på en tredemølle i Mexico? Nei, det kunne ikke Sheryl Sandberg, daglig leder i Facebook, heller. Hun måtte reise hjem med noe av den tyngste bagasjen et menneske kan bære, nemlig budskapet til sine små barn om at pappaen deres var død.

De var teknologiens superpar

Da Dave Goldberg (47) plutselig døde av en hjertefeil i 2015, var det ikke bare Sheryl Sandberg og familien som fikk sjokk, men hele den internasjonale tech-bransjen. De var to av de mest profilerte og suksessrike toppsjefene i California - hun som nestkommanderende under Mark Zuckerberg i Facebook og han som administrerende direktør for SurveyMonkey, et av de største meningsmålingsselskapene i Statene.

Kunsten å velge riktig mann

Etter at Sandbergs populære Ted Talk fra 2010, med tittelen Lean in, der hun delte sine viktigste karrièreråd til kvinner, fikk ekteskapet deres en egen stjernestatus. Sandberg mente at kvinner i større grad måtte kreve en plass ved forhandlingsbordet og være fremoverlente. Videre måtte de gifte seg med «riktig mann», nemlig en som var villig til å dele på arbeidsoppgavene hjemme, så man ikke måtte trappe ned på jobben fordi man planla barn – men heller kunne gi full gass til riene begynte. Riktignok et enkelt råd å gi for en som er rik, hvit og privilegert, mente kritikerne, men Sandberg svarte med å utdype sitt manifest tre år senere i boken Lean In, som endte på toppen av listene til både New York Times og Amazon.

Mannen i manifestet

Hva skjer med en kvinne som mister ikke bare mannen i sitt liv, men mannen i sitt manifest, på en slik brå og brutal måte? Hva skjer med barna? Dette ville hun finne ut av, og dermed ble det ny bok – denne gang om sorg. Resultatet heter Option B og har allerede etter et par uker funnet sin vei inn på toppen av New York Times’ bestselgerliste. Boken er skrevet sammen med psykolog Adam Grant, en bekjent av Sandberg og den avdøde ektemannen, som tidligere har herjet på de amerikanske bestselgerlistene med pop-psykologiske bøker som Originals og Give and take.

Mye å lære for de pårørende

Sandberg skriver direkte og nøkternt om det dypt personlige sorgarbeidet. Barna som bryter sammen på kirkegården, vennepar som deler «første-gang-vi-møttes»-historier rundt bordet og hopper over henne, bursdager som feires uten ham. Folk som slutter å ringe. Av disse eksemplene er det mye å lære for oss som er pårørende, eller tilskuere, til dem som er i livskrise. Å lære å si: Hvordan går det i dag? Å vise at man bryr seg om dem som ligger nede.

Sandberg legger ikke skjul på at hun er dypt nede i dritten. Hun legger heller ikke skjul på at hun da hun skrev Lean in, fokuserte for lite på utfordringene kvinner har i arbeidslivet når de ikke har en partner. «Jeg skjønte det ikke.» Men nå gjør hun det.

En privilegert enke

Sandberg blir aldri for intim, og tar hele tiden et skritt tilbake fra scenene hun beskriver. Du trenger ikke «scrolle» langt ned i boken før hun spriter det opp med sin sedvanlige humor eller det man må kalle «unfunfacts». Sandberg virkelig hamrer inn, med tall og statistikk, hvor dårlig enker blir behandlet i land etter land, hvor utsatt de er for økonomisk ruin. Av 258 millioner enker i verden lever 115 millioner i fattigdom, forteller hun. Hun legger ikke skjul på hvor privilegert hun er som enke, sammenlignet med de fleste andre i en lignende situasjon. Det er sympatisk.

Kan man virkelig løse alle problemer selv?

Men det som slår en som norsk leser, er at hun også i denne boken, i likhet med i Lean In, fokuserer mest på hva enkeltindividet kan gjøre for å komme ut styrket på den andre siden, selv når det er gnistrende klart at de største hindrene for at for eksempel enker i USA skal klare å komme seg på bena igjen, er strukturelle og kulturelle hindringer – som mangelen på et fullverdig helse- og sosialvesen, mangel på likelønn og ulike forventninger til enkemenn og enker.

Best er hun når selvironien kommer frem, som når hun beskriver at ansiktet til hennes døde mann dukker opp overalt, og når hun ikke ser ham, gråter hun uansett. «Lean in? I could barely stand up!»

En amerikansk selger

Med psykologvenn Adam Grant som støttespiller og siden bokmakker blir hun overbevist om at hun ikke bare skal komme seg tilbake til der hun var før hendelsen; hun skal vokse på den og bli sterkere. Og det kan vi også. Ingen trenger å dø for å kunne oppleve denne veksten heller, skal vi tro Sandberg; all slags motgang kan føre til vekst, også fengsling, voldtekt og alvorlig sykdom. Det føles absurd når man skriver det selv, men i Sandbergs selgerspråk og amerikanske schwung svelger man nesten sammenflettingen av lidelseshistorier og lykkelig slutt.

Kurere med de tre P-ene

Sandberg har gjort grundig research, og hovedtrådene i denne boken kommer fra den renommerte psykologen Martin Seligman, som i årevis har forsket på folk i motgang. Hans tre P-er, som man skal unngå hvis man vil komme seg videre, og det vil vi jo, er «personalization, pervasiveness og permanence»: Vi må slutte å tro at vi selv har skylden, slutte å tro at hendelsen vil påvirke alle deler av livet vårt, og slutte å tro at sjokket og smerten vil vare for evig.

Nostalgiske bilder

Sammen kan vi klare det, skriver Sandberg, og understreker at det å åpne opp om hvordan hun har hatt det, og det å dele (som jo er selve forretningsideen til Facebook) har vært en essensiell del av det å finne glede igjen. Og hun har rett, så klart. Vi har sett det med våre egne øyne – folk som villig vekk deler bilder av seg selv fra sykesengen, eller legger ut nostalgiske bilder av sin nå døde bestemor; mens atter andre foretrekker å dele noen inspirerende sitater når det røyner på som verst.

Hun prøver naturlig nok å gjenskape suksessen

I kjølvannet av suksessen med Lean in startet Sandberg en non-profit-organisasjon for å hjelpe karrièrekvinner opp og frem, og oppfordret leserne til å starte «Lean in»-sirkler, lokale nettverk for karrièrekvinner av alle avstøpninger. Med den nye boken Option B prøver hun naturlig nok å gjenskape den suksessen, og hun skal donere alle sine inntekter fra boken til en non-profit-organisasjon med samme navn, som skal hjelpe vanlige dødelige til å bli robuste i møte med ulike former for motgang. En del av gruppevirksomheten drives gjennom nettopp Facebook-grupper.

Betalt fri for ansatte i Facebook ved dødsfall

Det er ingen grunn til å tvile på Sandbergs ønske om å hjelpe en hel verden, og at hun gjennom sine egne erfaringer har mange gode råd å komme med – og ikke minst har ressurser og nettverk til å få de beste rådene av andre. Helt siden studiene har hun vært engasjert i sosiale spørsmål, i likestillingssaken og veldedig arbeid.

Hun har åpent kritisert Trump ved flere anledninger, og har donert millioner til Planned Parenthood. Det er fint at hun med utgangspunkt i sine erfaringer har fått innført 20 dagers betalt fri for de ansatte i Facebook ved dødsfall i nær familie.

Men man skulle ønske hun, med all sin påvirkningskraft, kunne bedrive litt mer systemkritikk, og ikke bare legge nok en velskrevet selvutviklingsbok til bunken av bøker vi som ikke-milliardærer må pløye igjennom for kanskje en dag å kunne bli som henne.