Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk blir fotoutstilling

Hedevig Anker er opptatt av Sigrid Undsets forfatterskap, og da hun ble spurt om å stille ut på Lillehammer Kunstmuseum, var hennes første tanke å vise forfatterens hjem.

Utstillingen vises fra 31. mai til 4. juni i forbindelse med Litteraturfestivalen på Lillehammer.

– Jeg har hatt et sterkt forhold til Sigrid Undsets romaner helt siden jeg leste dem første gang, det begynte med Kristin Lavransdatter og Jenny da jeg gikk på videregående. Forfatterskapet har vært med meg siden. Første gang jeg besøkte Bjerkebæk for noen år siden, slo det meg hvordan det første huset er så lyst, åpent og gjestfritt. Her levde hun et hverdagsliv med barna sine, forteller Anker.

Hedevig Anker

Det mørke og det lyse

Bjerkebæk består av to hus forbundet av en glassveranda.

Mens det ene huset er lyst, er det andre huset, som ligger innenfor glassverandaen, ekstremt mørkt, lukket. Nærmest avvisende.

– Gjennom den mørke mellomgangen og trappetrinnene som går noen trinn ned, er det akkurat som om rommet mellom veggene yter motstand. Det føles som man trenger seg inn, og går inn et sted man egentlig ikke har adgang til, sier Anker.

Privat

Et unikt hus

Anker mener Bjerkebæk er et unikt hjem i norsk litterær sammenheng.

Ifølge Anker er det det eneste hjemmet til en norsk kvinnelig forfatter som er åpent for publikum. Hun skal snakke om sitt fotoprosjekt under Litteraturfestivalen.

– Jeg er opptatt av Sigrid Undsets egen tilbaketrekning på Bjerkebæk og hvordan hun vernet om sitt privatliv og skrivingen. Og kanskje like mye ble jeg grepet av det jeg opplever som flere lag med virkelighet i disse rommene, der hennes litterære verden er vel så sterkt til stede som henne selv. Her inne lukket hun døren og snudde ryggen til verden, for å åpne seg, reflektere og skrive frem en annen verden.

