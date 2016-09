Skam-regissør: - Vi kjenner på et stort forventningspress før sesong tre

Andre dag av seriefestivalen Nordiske Seriedager startet med temaet «Alt du ikke visste om Skam».

Serieskaper og regissør, Julie Andem, kunne fortelle at hun blir kjenner på forventningspresset hver dag.

– Men det er forskjell på det, og la det styre historien i Skam - og det gjør jeg ikke. Men jeg blir jo påvirket av alt styret rundt serien. Så jeg kjenner på det store presset før sesong tre.

– Var det lettere tidligere da kun 16-åringene hadde oppdaget serien?

– Ja, det ar litt deilig, ler hun.

– Det er 16-åringene vi skal nå

Andem fortalte også at de hadde svært frie tøyler da de skulle skape serien.

– Det var ikke så mange som hadde nådd 16-åringene tidligere, så det var ikke så stor fallhøyde for oss. Vi fikk satt oss inn i temaet, og lage det vi trodde var best.

– Og dere fikk jo ekstra oppmerksomhet da de voksne begynte å oppdage serien, kommenterte Cecilie Asker - som var moderator på panelet.

– Ja. Men det er 16-åringene vi skal nå, selv om 40-åringene begynte å mene noe om programmet, svarte Andem.

Slik har de forberedt seg til sesong tre

Serieskaperen kunne også fortelle at de har jobbet med research på ulike måter før de tre sesongene:

– Før sesong én gjorde vi dybdeintervjuer med ungdommer fra hele landet - vi gikk bredt ut for å finne ut hvordan unge har det oppe i nord og i sør.

Sesong to fokuserte de på skuespillerne i Skam.

– Vi gjennomførte intervju med skuespillerne: Om det var noen scener de hadde lyst til at vi skulle lage, og hvilke historier de ville ha rundt karakteren sin, sier hun og fortsetter:

– I Skam bruker vi skuespillerne veldig aktivt. Vi spør dem om hva de mener om manus, trender, klær og kostymer. Vi sjekker alt opp mot skuespillerne for å sjekke at vi er i målgruppen.

Fremfor sesong 3, som man fortsatt venter på skal bli lansert, kan Andem avsløre at de har gjort dybdeintervju innenfor spesifikke temaer.

Saken oppdateres..

Få 16-åringene tilbake til NRK

Cathrine Simonsen, redaksjonssjef i NRK Super, kunne fortelle at Skam er et resultat av at de fikk bestillingen: «Få 16-åringene tilbake til NRK».

– Grunnen til at det var vi som fikk den bestillingen var tidligere nettdramaer som Sara, Mia og Jenter som har gått på NRK Super siden 2008, sier hun og fortsetter:

– Nettdramaer som er karakterdrevne historier som er fortalt i samtid, og de er så ekte at man tror de er virkelige.

Teamet bak serien jobbet så i trekvart år med å komme tett på målgruppen: Spørreundersøkelser, sosiale medier, besøk på skoler og revyer og dybdeintervjuer.

Av disse undersøkelsene fant de ut dette verdisettet:

«Vi skal hjelpe 16 år gamle jenter med å styrke selvfølelsen gjennom å løsne opp i tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige mekanismer, og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt».

Kan vinne ny nordisk dramapris

Ikke bare er TV-serien et eget punkt på dagsplanen under seriefestivalen, den er også blant de nominerte til en helt ny pris for nordiske dramaserier.

Prisen skal stemmes frem av profilerte TV-anmeldere fra Norge, Sverige og Danmark - og deles torsdag kveld under Nordiske Seriedager.

De to konkurrentene er danske Norskov og svensk-danske Broen.

NRK-suksessen opplever for tiden stor suksess i Danmark, hvor blant annet den danske avisen Politiken har hyllet serien:

– Den norske serien Skam er den beste tenåringsserien jeg har sett, skriver Politikens kulturjournalist Gudrun Marie Schmidt i artikkelen.