«Skam»-seertallene synker

Påskeuken var 1,2 millioner unike brukere innom skam.p3.no. Andre og tredje uke ut i sesongen var henholdsvis 970.000 og 901.000 innom. I forrige uke var tallet 855.000.

Også det totale antallet seere på NRK3 og NRK nett-TV synker. Hittil har tilsammen 401.000 sett første episode på nett og på NRK3.

Andre og tredje episode er blitt sett av henholdsvis 357.000 og 333.000, mens fjerde episode er hittil blitt sett av tilsammen 281.000 seere.

Seersnittet for de tidligere sesongene er 1,14 millioner (første sesong), 1,21 millioner (andre sesong) og 1,03 millioner (tredje sesong). De første tre sesongene har riktignok vært tilgjengelige i lengre tid enn sesong 4.

Ingenting som har sjokkert

Zuhayr Hussein Abdi, samfunnsdebattant og Skam-tilhenger, tror nedgangen skyldes at flere seere kjente seg mer igjen i problematikken som ble tatt opp i andre og tredje sesong, enn i tilværelsen til en muslimsk kvinne.

– Jeg synes Skam har vært bra så langt, men det begynner å bli mye repetisjon. Jeg er lei russebussoppgjøret, det er litt oppbrukt. I tillegg er det ingenting sjokkerende som har skjedd ennå, sier hun.

Mindre engasjement enn tidligere

Selv om Facebook-gruppen «SKAM – Fanside. For deg over 20 år» nylig bikket 14.000 medlemmer, er det betraktelig færre som engasjerer seg i diskusjonstrådene nå enn da tredje sesong utspilte seg, ifølge en av administratorene for gruppen, Karoline Myklebust Sætre.

– Det er fortsatt en god del aktivitet, men diskusjonstrådene blir ikke like lange som i fjor. Forrige sesong hadde vi minimum én diskusjonstråd pr. dag, nå er det bare én i uken, sier hun.

NRK

Selv synes Myklebust Sætre at fjerde sesong er bra, men hun har forståelse for at ikke alle blir like grepet av handlingen.

– Jeg liker at serien utfordrer fordommene våre mot folk fra andre religioner og kulturer. Men jeg tror nedgangen skyldes at historien om Isak og Even tok sånn av. Tredje sesong skapte store forventninger som er vanskelig å toppe, sier hun.

– Helt normalt

Ifølge Håkon Moslet, redaksjonssjef for Skam i NRK, er nedgangen i seertallene helt normalt.

– Det har vært mest engasjement i starten og på slutten av hver sesong, når dramatikken skrus til. Sist ukes seertall er derfor normalen for serien. Uansett er det fortsatt utrolig gode tall i norsk sammenheng, så vi er fornøyde, sier han.