Dersom du ikke har sett siste klipp av Skam, kan neste avsnitt avsløre handlingen.

Etter at alt falt i grus for Sana i siste episode, er det tydelig i siste klipp som ble lagt ut mandag at religionen blir viktigere for henne. En strammere hijab, tyngre sminke og sterk avstand fra russebussen hinter om en radikalisert vri.

Religionens plass i Skam-universet kan fra høsten 2017 forklares på universitetsnivå. Da vil Universitetet i Oslo nemlig tilby Skam som religionsfag.

«Ulike problemstillinger og scener fra Skam vil bli brukt som utgangspunkt for videre analyser både på tvers av kultur, religion og historie. Skam. Ære. Slutshaming. Skaphomser. Sex av alle slag. Graviditet. Identitetsmarkører. Rusmidler. Foreldre og barn,» kan man lese på UiOs nettsider.

Dette blir UiOs andre Skam-fag. I mars ble det kjent at NRK-serien skal brukes som case i et medievitenskapelig emne ved Universitetet.

– Tar religion i Norge på kornet

Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap, er emneansvarlig for faget. Han avviser at dette primært er et forsøk på å lokke flere studenter til religionsvitenskapen, og sier at de ønsker å bruke Skam for å studere hvordan vi i Norge forholder oss til religion i dag.

Margarethe Standberg

– Det er knapt noe drama som til de grader har tatt hvordan religion gjennomsyrer samfunnet vårt så på kornet. Skam speiler dagens virkelighet blant ungdom og er en skattkiste for videre analyser, sier han.

Han nevner kristendommen, som i tredje sesong av NRK-serien kom til uttrykk gjennom Isaks mors sterke tro og religionens syn på homofili.

– Kirken som institusjon har mistet mye av sin betydning, mens kristne verdier henger igjen i vårt syn på sex, kjønn, rus og familie. Selv om Isak ikke er troende selv, er kristne symboler og verdier til stede, bare på en annen måte en før, sier Endsjø, som har forsket blant annet på religion og sex.

– Islam er mest til stede i norsk ordskifte

Sesong fire av NRKs kometserie har i stor grad handlet om religion. Hovedperson Sana er muslim, men sliter med å kombinere sin tro med ungdomsliv og russetid.

– Islam er mer til stede som ren religion i Norge i dag enn kristendommen. Selv om muslimer er en minoritet i Norge, så diskuterer vi ganske mange aspekter ved religionen deres i det offentlige ordskiftet. Det er heller ikke selvsagt hva islam er, som vi ser i Skam når karakterene diskuterer hva som gjør en muslim til en god muslim, sier Endsjø.

Foreleserne vil også vise hvordan forholdet til Noora og William ville vært dersom de hadde bodd i et buddhistisk land, eller hvordan relasjonen mellom Isak og Even ville vært om de var muslimer.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Hevder «Skam» er et mikrokosmos for ulike verdenssyn

– Vi trenger gode representasjoner av muslimske karakterer på norsk TV. Det viktigste er at hun ikke blir redusert til bare å være muslim, sa medieviter Gry Cecilie Rustad til Aftenposten da Sana ble annonsert som ny hovedperson i siste sesong av Skam.

Rustad er emneansvarlig for UiOs medievitenskapelige Skam-fag. Det er forventet stor pågang til Skam-faget, og Rustad har forsikret om at de kommer til å booke store auditorier.

Nå får mediefaget Skam altså en religionsfaglig konkurrent. Begge fagene er verdt ti studiepoeng.

På det nye studiets emnesider hevdes det at «Skam er et mikrokosmos der ulike verdenssyn som i forskjellig grad er preget av religion, eksisterer side om side.»