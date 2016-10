Skred utløst

30. september førte Bergens Tidende denne aktpågivende tenkningen mange skritt videre med denne overskriften: «Superbroen til Sotra utløser skred av hus som må rives.» Det hadde utvilsomt vært bedre med «utløser riving av mange hus» eller «fører til at mange hus må rives». Det virker litt overflødig - redundant er et ord som har appell hos lingvister - å rive hus i tillegg til at de er tatt av skred.

Vi kan naturligvis bruke konkrete katastrofeord som ‘skred’ eller ‘ras’ overført, som i «det kom et skred av innvendinger» eller «beslutningen utløste et ras av arrige klager», men «skred av hus» er det vanskelig å oppfatte som annet enn bokstavelig.

Samme type feil dukket opp i en overskrift i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 14/15 i år: «Våren 2015 søkte over 900 personer om turnusplass i Norge, men bare litt over halvparten fikk tilbud om turnusjobb. Norsk medisinstudentforening mener at det er på tiden å løse opp flaskehalsen.»

Flaskehals brukes overført i betydningen passasje som er for trang. Da har betydningen ikke noe med flasker, eller med drikkevarer som ikke flyter i tilfredsstillende mengder, å gjøre. Man kan også i overført betydning løse opp en kork, eksempelvis i trafikken. Men «løse opp en flaskehals» er nok en ordsammenstilling som setter seg fast fordi ordets bokstavelige betydning dominerer.

Dagbladets nettavis var kreativ i overkant i en melding fra de britiske konservatives partikonferanse 2. oktober: «Der kom statsminister Theresa May med en soleklar beskjed som understreker at Storbritannia nå gir EU øksa for godt etter sommerens sjokkavstemning.»

Damer med øks er sjelden vare i storpolitikken.