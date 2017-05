Skuespilleren Roger Moore er død, 89 år gammel

Den britiske skuespilleren ble 89 år gammel. Han var James Bond i de syv filmene som ble laget mellom 1973 og 1985. Ingen andre skuespillere har spilt agent 007 i så mange filmer.

Moore var også kjent for å ha spilt i spionserien Helgenen (The Saint) fra 1962 til 1969.

Han døde av kreft i Sveits etter et kort sykeleie. Familien kunngjorde dødsfallet på Twitter tirsdag ettermiddag. Moore skal gravlegges etter en privat seremoni i Monaco.

«Det er med tungt hjerte at vi kunngjør at vår kjære far, Sir Roger Moore, har gått bort etter en kort, men heroisk, kamp mot kreften», skriver barna Deborah, Geoffrey og Christian.

Vokste opp med Bond

ALEXIS DUCLOS / TT / NTB Scanpix

Forfatter og filmmanusforfatter Erlend Loe synes det er trist at Moore nå er død.

– Han var den James Bond-karakteren som var aktiv da jeg vokste opp, og fikk lov til å se de første filmene sammen med faren min. Han sementerte derfor et inntrykk den gangen som ble sittende når det gjelder James Bond, selv om jeg kanskje synes Sean Connery var hakket kulere, sier Loe.

Roger Moore spilte sin siste James Bond i 1985 med fimen «Med døden i sikte».

– Han kom seg vel aldri vekk fra stempelet som James Bond, det var sikkert en hemsko, uten jeg hadde inntrykk av at det var et uttrykt problem for han. Han drev mye med veldedighet og andre prosjekter i etterkant, sier Loe.

Født i London

I tillegg til rollen som James Bond, var Moore kjent for å ha spilt i TV-seriene «Helgenen» og «Gullguttene» med Tony Curtis. Det er likevel rollen som James Bond som flest trolig vil huske ham for. Hittil er han den skuespilleren som har hatt rollen lengst, og han sa seg ferdig da han var 58 år gammel.

Moore ble født i London og var sønn av en politimann. Han tjenestegjorde under andre verdenskrig og ble senere kaptein i Royal Army Service Corps. Han begynte så smått å dukke opp i spillefilmer på 1940-tallet.

Han fikk en rekke utmerkelser for sitt virke. I 2003 ble han utnevnt til kommandørridder av Order of the British Empire og fikk da rett til å føre tiltaleformen Sir foran sitt navn.