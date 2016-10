En overskrift i Aftenposten 27. september illustrerer problemet: «- Slapp gransking av DNB.» Det kan bety at noen unngikk gransking eller ikke ble nødt til å gjøre jobben med å granske, eller det kan bety at granskingen ble gjennomført på en alt annet enn energisk måte. Innholdet i artikkelen gjorde det klart at det var det siste alternativet skribenten ville bruke spalteplass til å forklare.

Budstikka fulgte opp med et lignende eksempel 29. september. Et intervjuobjekt uttalte: «Jeg trakk meg fra styret og arbeidet som salgssjef i februar.» Det er klart at vedkommende trakk seg fra styret. Men trakk han eller hun seg også fra arbeidet som salgssjef, eller begynte det tidligere styremedlemmet tvert imot å arbeide som salgssjef? Hvis det første var tilfellet, hadde dilemmaet latt seg løse ved å si: «Jeg trakk meg fra styret og fra arbeidet som salgssjef.» Det er en god regel å gjenta preposisjonen hvis det er nødvendig for å avverge feiltolkning.

Også muntlig kan slike vanskeligheter oppstå, og i det eksemplet som nå kommer, hadde uhellet vært unngått hvis grammatikkreglene var blitt fulgt. I NRK uttalte en politiker følgende i slutten av august: «... for de det gjelder.» Dette lyder som «fordi det gjelder», og entydig hadde det vært med varianten «for dem det gjelder». Men det forutsetter at den taleføre politikeren - for det er han utvilsomt - hadde husket at det må hete «det gjelder deg» og dermed «det gjelder dem», ikke «de».

Skrekken for objektsformen «dem» er utbredt i det man kan kalle halvdannede kretser. Det er en litt for fornem frykt for at «dem» er altfor folkelig eller vulgært fordi mange dialekter bruker «dem» som subjekt: «Dem/dom/døm kom.»