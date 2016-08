Enten du foretrekker strømmetjenester eller tradisjonelle TV-kanaler, har utvalget av TV-serier neppe vært større noen gang. Men det er ikke alltid like lett å navigere seg rundt i jungelen av nyheter. Hvis du ikke orker å pløye deg gjennom hele listen kan du sjekke ut disse anbefalte seriene:

Her er den fullstendige oversikten over seriehøsten

AUGUST:

18. Wayward Pines sesong 2, FOX

21. Ku´damm, NRK1

22. Bedrag, NRK1

22. Fear the Walking Dead, sesong 2 del 2, HBO Nordic

23. The Vikings sesong 4, TV2 Zebra/ Sumo/ HBO Nordic

24. Badehotellet sesong 3, TV2/ Sumo

25. Halt and Catch Fire sesong 3, C More/ TV2 Sumo

27. Side om side sesong 4, NRK1

FOX

28. iZombie, FEM

29. Roadies, HBO Nordic

30. Dicte sesong 3, TV2/ Sumo

Slutten av august:

Screamqueens, Viasat 4

Minority Report, Viasat 4

SEPTEMBER:

02. Maigret, NRK1

02. Swedish Dicks, Viaplay

02. Narcos sesong 2, Netflix

Juan Pablo Gutierrez/NETFLIX

02. High Maintenance webserie, HBO Nordic

05. Safe House, C More/ TV2 Sumo

05. Agatha Raisin, C More/ TV2 Sumo

08. London Spy, NRK1

08. Costa del Kongsvik, TVNorge

HBO

09. Better Things, HBO Nordic

10. Quarry, HBO Nordic

12. Masters of Sex, sesong 4, HBO Nordic

12. Hunting Hitler, TV2 Zebra/ Sumo

15. Making of the Mob: Chicago, C More/ TV2 Sumo

15. American Horror Story sesong 6, FOX

17. High Maintenance, HBO Nordic

22. Easy, Netflix

22. Empire sesong 3, Viaplay

22. Aber Bergen, Viaplay/ TV3

Rune Bendiksen/ TV3

23. The Blacklist sesong 4, Viaplay/ TV3

25. Nobel, NRK1

28. Lucifer sesong 2, FOX

30. Marvel´s Luke Cage, Netflix

Venter du på den tredje sesongen av Skam? Da kan denne være et gledelig gjensyn.

I løpet av september:

Special Victims Unit sesong 18, TVNorge

Rizzoli & Isle sesong 7, TVNorge

OKTOBER:

01. Supergirl, HBO Nordic

03. Westworld, HBO Nordic

05. The Mindy Project sesong 5, HBO Nordic

10. Divorce, HBO Nordic

HBO

10. Insecure, HBO Nordic

11. Supergirl, sesong 2, HBO Nordic

14. Haters Back Off, Netflix

21. Black Mirror, Netflix

21. Midnight Diner, Netflix

24. The Walking Dead sesong 7, FOX

26. The Young Pope, C More/ TV2 Sumo

30. Wasteland, HBO Nordic

NRK

I løpet av oktober:

Vikingane, NRK1

Tellus, NRK2

Midnattsol, NRK1

Big Bang Theory sesong 10, TVNorge

Mom sesong 3, TVNorge

Person of Interest sesong 5, MAX

NCIS New Orleans sesong 4, TV3

The Simpsons sesong 28, Viasat 4

Goldbergs sesong 4, Viasat 4

Syrror, TV2/ Sumo

Public Enemy, C More/ TV2 Sumo

TVNorge

NOVEMBER:

03. Younger sesong 3, TV2 Livsstil/ Sumo

04. The Crown, Netflix

21. The Affair sesong 3, HBO Nordic

24. Gåsmamman sesong 2, C More/ TV2 Sumo

25. Gilmore Girls: A year in the life, Netflix

Eirik Evjen/ TV2

I løpet av november:

Victoria, NRK1

Frikjent sesong 2, TV2/ Sumo

DESEMBER:

Quantico sesong 2, TVNorge

Major Crimes sesong 5, TVNorge

I LØPET AV HØSTEN:

American Crime sesong 2, TVNorge

The Family, TVNorge

Black-ish sesong 2 og 3, TVNorge

How to get away with murder sesong 3, FEM

MTG / American Broadcasting Companies,

Scandal sesong 6, FEM

Code Black sesong 2, FEM

The Flash sesong 3, MAX

Svartsjøen, Viaplay

Kevin Can Wait, Viasat 4

Hotel Cæsar sesong 34, TV2 Sumo

Modern Family sesong 8, TV2 Humor/ Zebra

Maria Wern sesong 6, TV2/ Sumo

The Missing, TV2/ Sumo

Ash vs Evil Dead sesong 2, C More/ TV2 Sumo

NRK

Skam sesong 3, NRK

Unge Lovende sesong 2 NRK

Okkupert sessng 2, Viaplay

Suits sesong 7, TV2 Zebra/ Sumo

NCIS sesong 14, TV3

Blacklist sesong 4, TV3

Er du TV-serienerd? Ikke gå glipp av høstens største seriehappening, nemlig Nordiske Seriedager, som arrangeres på Sentralen 28. og 29. september.