Slik fungerer bildesensuren på Facebook

– Hvert bilde som blir fjernet fra Facebook er innrapportert. Derfor kan bildet av napalmjenta bli fjernet fra ett sted, mens det fremdeles kan bli liggende andre steder, sier Torgeir Waterhouse i IKT Norge.

Når en bruker trykker på knappen for upassende innhold, går varselet til mennesker som jobber med å moderere innhold.

Facebook sender deretter advarsler til brukere som bryter retningslinjene.

Alle må underskrive på Facebooks policyavtale

Alle som oppretter en Facebook-konto underskriver en brukeravtale, hvor brukeren lover å ikke misbruke Facebook til å spre rasisme, vold og porno.

Her ligger også retningslinjer når det gjelder publisering av nakenhet i bilder.

Retningslinjene er krystallklare. Nakenhet skal ikke publiseres. Og da skjer slike ting som fjerning av det historiske bildet av den nakne ni-åringen fra Vietnamkrigen. Om bildet er av stor kulturhistorisk verdi, spiller det ingen rolle.

Tom Egeland kastet ut av Facebook for å ha delt Aftenpostens oppslag

– Vurderingen er at det ikke skal være bilder av nakne mennesker på Facebook fordi Facebook retter seg mot målgruppen 13+ og brukere i kulturer der nakenhet er støtende, sier Waterhouse.

RICK WILKING / X00301

Samme regler over hele verden

Facebook har de samme reglene over hele verden, fordi Facebook er global.

Disse retningslinjene skal sørge for at innholdet kan aksepteres over hele verden, både i Norge og USA, men også Israel og Qatar.

Med andre ord skal mennesker med vidt forskjellig ståsted, religion og bakgrunn kunne akseptere innholdet, like det og ønske å komme tilbake.

Derfor er Facebook veldig strenge når det gjelder seksualisert innhold og naken hud.

Facebook svarer: – Vi erkjenner at dette bildet er ikonisk

Moderatorene sitter over hele verden

Jobben med å moderere Facebook er outsourcet, og foregår i mange forskjellige land. Når et bilde blir rapportert på en norsk Facebook-side, kan moderatoren sitte i India eller Mexico.

En av grunnene er at det må være folk på jobb hele døgnet. Det er en svær jobb å moderere innlegg fra millioner av brukere som er innom Facebook hver dag.

– Fjernes alle bilder av napalmjenta på Facebook når det fjernes ett sted?

– Hvis 10.000 brukere publiserer det samme nakenbildet, er det bare de bildene som blir rapportert som blir fjernet, sier Waterhouse.

Han mener at Facebook ikke bruker bildegjenkjennelse og programvare for å finne uønskede bilder.

Ny teknologi i vente på elektronikkmessen

Autorapportering er på vei

Bjarte Malmedal, seniorrådgiver i Norsis, peker på at det er mye vi ikke vet om Facebook sin praksis.

– Auto-rapportering er på vei inn. Det er foreløpig implementert for Facebook-grupper, men vi må regne med at det vil bli innført overalt.

– Facebook er ikke åpne om hvordan de opererer, så vi vet ikke hvordan dette praktiseres, understreker han.

Hvert bilde har et «fingeravtrykk» og det er mulig å finne det samme bildet publisert andre steder på Facebook

– De bruker også digitale fingeravtrykk til å fjerne bilder som helt klart er ulovlige. Dersom et bilde havner på den listen, kan det nok fjernes over alt helt automatisk, sier Malmedal.