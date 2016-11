Snart kan seere over hele kloden se den norske TV-serien «Nobel»

Det britiske rettighetsselskapet DRG har stått for salget av visningsrettighetene. Avtalene sikrer at TV-serien om norske spesialsoldaters krigføring i Afghanistan og forviklinger i norsk utenriksdiplomati får global spredning.

En lukket bransjevisning i februar for et stort kobbel av internasjonale oppkjøpere på filmfestivalen i Berlin, skal ha vært nøkkelen bak salgssuksessen.

Se klipp fra Nobel:

Særavtaler for Frankrike og Benelux

Produsent Håkon Briseid i Monster bekrefter at Nobel er solgt til Canal Plus for Frankrike og at serien dessuten skal vises via nasjonale kringkastingsselskaper i Nederland, Belgia og Luxembourg.

– Visningsrettighetene for resten av verden er kjøpt av ett stort selskap. Det sikrer at seere over hele kloden vil få se serien vår, og det på originalspråket, sier Briseid.

Av kontraktsmessige årsaker har han foreløpig ikke lov til å røpe navnet på kjøperen. Men etter det Aftenposten forstår er det en global aktør for distribusjon av TV-serier og film. Det vil bety at seere i tett opp mot 200 land vil mulighet til å se den.

Finaleepisoden av Nobel sendes på NRK1 søndag kveld.

De to første episodene er nå i ferd med å runde 1,3 millioner tittere på NRKs plattformer. Alle de fem første har passert millionen.

I utlandet vil serien bli lagt ut som åtte episoder ganger 45 minutter, med norsk tale og undertekster. Svært få norske TV-serier har fått en så omfattende spredning som det som nå blir Nobel til del.

Jan Gunnar Furuly

Jobbet i fem år

– Vi er svært fornøyd med avtalene som er gjort. Dette er et flott punktum fem år etter at vi startet med ideen til serien, sier Håkon Briseid.

Både han og regissør Per-Olav Sørensen roser NRK for et flott samarbeid, og for å ha gitt frie tøyler til å lage en serie som har truffet både hos publikum, kritikere og på utenlandske festivaler.

Vant prestisjepris i Berlin

For to uker siden vant Nobel den prestisjetunge Prix Europa i Berlin som årets beste europeiske miniserie.

72,5 millioner kroner kostet det å lage Nobel. NRK bidro med en drøy halvpart, mens Norsk filminstitutt (12 millioner kroner), distribusjonsselskapet DRG og Nordisk Film & TV Fond var andre store bidragsytere.

Monster stilte på sin side flere millioner kroner i risikokapital for å lande budsjettet.

Roald, Berit / NTB scanpix

Brukte en million ekstra på finalescene

– Vi gikk ca. 2,5 millioner kroner over budsjett. En enkelt scene i finaleepisoden kostet alene over en million kroner. Men vi gikk for en spektakulær avslutning, sier Briseid.

– Det hadde aldri blitt noe av Nobel hvis ikke vi hadde tatt en massiv økonomisk risiko på denne måten. Også NRKs solide bidrag og produksjonsstøtten fra filminstituttet var helt nødvendig for at serien skulle bli realisert. Uten disse bidragene, ingen serie, påpeker han.

Etter salgene sitter Monster nå med et lite millionoverskudd.

– Dette tilsvarer to til fire prosent av totalinvesteringene, og det sier seg selv at det er en temmelig mager avkastning etter fem års arbeid. Men slik er det å jobbe med TV-serier i Norge. Det er hverken lett eller noe man nødvendigvis blir søkkrik av, legger Briseid til.

Måtte kjøpe NRK fri

Han vil ikke gå i veldig detalj på hvilke inntekter salgene har generert, men etter det Aftenposten forstår er salgssummen til den største aktøren alene på over 10 mllioner kroner.

– Internasjonale salg er komplisert å få til, og et av elementene vi måtte jobbe med var å kjøpe fri NRK slik at vi kunne skape et internasjonalt vindu for visning av serien, sier Briseid. Han berømmer statskanalen for fleksibilitet.

Norske serier er hot i utlandet

Norske serieskapere opplever nå en gullalder de aldri tidligere har sett maken til: De siste årene har flere norske TV-serier blitt distribuert i sin originale versjon via strømmegiganter som HBO Nordic og Netflix.

NRK-serien Mammon kom i fjor ut i tsjekkisk og polsk gjenskapning hos HBO. I høst ble TV 2s Øyevitne sendt i amerikansk tapning, som serien Eywitness på NBC-eide USA Network i USA.

I 2012 publiserte Netflix alle de åtte første episodene av Lilyhammer. Serien ble markedsført som selskapets første egenproduserte originalserie.

Senere fulgte giganten opp med å være co-produsent på ytterligere to sesonger, mye takket være skuespiller og executiv produsent Steven Van Zandts innsats som mafiaboss i landflyktighet i Norge.

Jan Gunnar Furuly

– Lilyhammer-avtaler kommer neppe tilbake

Executiv produsent for Lilyhammer-serien Anne Kolbjørnsen omtaler utenlandssalget av Nobel som en «veldig grei avtale» for Monster og produsentkollega Briseid.

– Når de sitter igjen millionoverskudd på hele serien, må de si seg godt fornøyd ut fra det jeg har fått vite om avtalene, sier hun.

Kolbjørnsen, som nylig sluttet i Rubicon for å satse på et eget produksjonsselskap, påpeker at avtalen Lilyhammer fikk var helt unik, og at den ikke kan sammenlignes med en ren distribusjonsavtale.

– Vi var i den heldige posisjon å få Netflix med som co-produsenter. De investerte mange titalls millioner i prosjektet, og sto for hovedfinansieringen av sesong tre. Avtalen kom også i stand på et tidspunkt da Netflix var i startgropen. Jeg tviler på at prisen og vilkårene vi oppnådde vil komme tilbake som en sjanse for norske produsenter, sier hun.