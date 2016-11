«Snekker Andersen og julenissen»: Nostalgisk julestemning

1 2 3 4 5 6 Snekker Andersen og julenissen

Snøen faller idyllisk ned på et gammelt, koselig trehus. Postkortidyll over en jul fra en svunnen tid er komplett fra første scene.

Snekker Andersen og julenissen er en kjent og kjær barnebok av Alf Prøysen, som først ble publisert i 1957. Nå er historien blitt film.

Så får vi bare leve med at det er kunstsnø, og at filmen er spilt inn i Romania, langt fra norsk julestemning. Heldigvis er ikke det synlig. For filmskaperne har virkelig greid å trylle tiden tilbake til en julestemning før all den overdådige og glorete plastjulepynten.

Fin tidskoloritt

Tidskoloritten er på plass, og dermed også de tradisjonelle kjønnsrollene. Her lager Fru Andersen (Ingeborg Sundrehagen Raustøl) julematen, mens snekker Andersen (Trond Espen Seim) roter det til med alt maset om julenissen. Det er klassisk og tradisjonelt, og det er også filmen.

Regissør Terje Rangnes har laget en finstemt og nostalgisk julefilm. Kanskje er litt mimring om en enklere tid akkurat det vi trenger i disse tider. Historien er ukomplisert og stramt fortalt uten mange dødpunkter.

Filmen er bare 1 time og 10 minutter lang. Det er fint, for strengt tatt skjer det ikke så mye. Den mest fartsfylte scenen er idet snekkeren fyker nedover bakken på kjelken, kolliderer med et tre og møter selveste Julenissen, herlig spilt av Anders Baasmo Christiansen.

Ufarlig og koselig

I en ukomplisert film som denne med julekos i sentrum er stemningen og atmosfæren viktig. Synes du et tradisjonsrikt bilde av julen blir kvelende og kvalmende, er sannsynligheten stor for at du kommer til å sette denne filmen i vrangstrupen.

For andre kan dette eventyret være akkurat det du trenger. Her får du det romantiske og idylliske bildet av høytiden. For selv om juletreet går fyken, og finserviset går i tusen knas, er moralen god. Det er vennskap og familie som er det viktigste.

Noen av skuespillerne sliter med Prøysens hedmarksdialekt, så kanskje det hadde vært best å ha dialogen på skuespillernes egen dialekt. Ellers er Snekker Andersen og Julenissen en søt, varm, småmorsom og stemningsfull julehistorie både barn og voksne kan kose seg med.