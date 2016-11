So long, Leonard

«If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame».

Disse ordene åpner Leonard Cohens siste og ypperlige plate You Want It Darker, og treffer enda hardere i dag enn da albumet ble sluppet for tre uker siden.

For de tar bare ikke slutt nå, dødsfallene til for mange av musikkhistoriens ypperste. David Bowie, Prince, Lemmy, Glenn Frey, George Martin, Merle Haggard og Alan Vega er bare noen av dem vi brått har mistet det siste året.

Nå har flammen også slukket for Leonard Cohen. Den canadiske poeten som ble musiker og satte evige spor med sine ofte mørke og lyriske sangtekster om kjærlighet og evig søken.

Blåste ut livets flammer

82-åringens død kommer ikke som en overraskelse for den som har lest Leonard Cohens siste store intervju i The New Yorker i oktober, eller har hørt på You Want It Darker.

I intervjuet snakker han åpent om en svært sviktende helse og hvordan han er i gang med å avslutte forskjellige kapitler i livet, og på albumet gjentar han ordene «hineni, hineni, I’m ready, my lord» gang etter gang.

Albumet er som et mørkt, men mildt farvel, der Cohen ikke minst går en siste poetisk runde med den besværlige kjærligheten. Han får ikke tingene til lenger, er på sin forsiktige måte opplagt irritert over det, og kanaliserer fortvilelsen ut i et nytt sett med sterke tekster.

«I’m leaving the table, I’m out of the game» som han synger i én av sine siste låter. Den handler ikke om døden, som man kanskje kunne tro av tekstlinjen over, men om kjærligheten igjen.

Også her blåser Cohen ut livets brennende flamme.

En tungsinnets trubadur

Leonard Cohens melankolske mørke var noe spesielt. Han ble omtalt som «the godfather of gloom», en tungsinnets trubadur, men skal definitivt ikke ha vært uten humor.

Om ikke i tekstene, så i alle fall på konsertscenen. Mannen turnerte nesten konstant fra 2008 til 2013, før helsen sa stopp.

Det er noe med den dype, dype bassrøsten som gjør at musikken hans nok virker tristere enn den faktisk er. En stemme som har berørt en hel verden, men som på forståelig vis har truffet spesielt godt her hjemme. Nordmannen er i overkant glad i det melankolske.

Cohens forhold til norske og nylig avdøde Marianne Ihlen på den greske øya Hydra på midten av 60-tallet er også behørig beskrevet som svært viktig for Cohen og hans kunstneriske virke. Mer enn bare låten «So Long, Marianne», én av hans mest kjente fra debutalbumet i 1967.

«Watch out, Dylan!»

Da Bob Dylan nylig fikk Nobelprisen i litteratur, pekte mange videre til Leonard Cohen. Burde ikke han også fått den? Absolutt, men nå er det for sent.

De to musikerne delte uansett en gjensidig beundring for hverandre, der begge hedret den andre som viktigst.

Det Leonard Cohen gjorde, som Dylan, var å vise hvordan poetiske tekster kan bli musikk. Mannen var 32 år og godt voksen, og hadde allerede gitt ut flere bøker, da han ble oppdaget av den viktige bransjemannen John Hammond i New York i 1966.

En frustrert Cohen satt på legendariske Chelsea Hotel og skrev tekster på dagtid, og sang på små klubber om kvelden da Hammond fant og etter hvert dro ham inn i studio. Det den store profilen, som også hadde oppdaget Bob fem år tidligere, skal ha sagt under opptakene er blitt et sitat for historiebøkene:

«Watch out, Dylan!»

En evig søken etter svar

Forskjellen på de to er åpenbar. I motsetning til Dylans ofte kompliserte setninger, er Cohen mer tydelig. Ikke fordi han har klare svar på kjærlighetens eller livets mange gåter, men fordi han så klart setter ord på søket etter mening.

Underveis har livsnyteren i perioder henfalt til kvinner, vin og sang, som i de omtalte årene på Hydra, eller andre avhengigheter. Men også til langt tyngre, spirituelle ting. Mannens seks år i et buddhistisk kloster i fjellene utenfor Los Angeles på 90-tallet er kjent, men det sluttet ikke der.

Mannen søkte overalt etter svar, og brukte lang tid på å omsette det til tekster. Tekster som traff, for som Bob Dylan sier i The New Yorker: Når Cohen skriver er det som en samtale der han står for all pratingen, men vi som lyttere fortsetter å høre. Nå sist i mannens låt «Steer Your Heart»:

«Steer your heart past the truth, you believed in yesterday. Such as fundamental goodness, and the wisdom of the way. Steer your heart, precious heart, past the women whom you bought. Year by year, month by month, day by day, thought by thought».

Nå får vi søke videre uten ham.