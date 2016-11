Søndagens finaleepisode kan være det siste du får se av «Nobel»

I den siste episoden av Nobel som sendes på NRK1 søndag reiser den norske utenriksministeren (Christian Rubeck) og hans følge til Afghanistan, tett fulgt av norske spesialsoldater.

– Det blir en høydramatisk finale, lover regissør Per-Olav Sørensen - uten å ville røpe for mye av handlingen.

Men for dem som gjerne vil følge karakterene og handlingen i Nobel videre i en ny sesong, har han dårlige nyheter.

Roald, Berit / NTB scanpix

– Det er nok lite sannsynlig at vi lager sesong nummer to som en direkte oppfølger til denne historien, eller bruker nøyaktig de samme figurene som vi ble kjent med i første sesong. Derimot er det høy sannsynlighet for at vi vil jobbe hardt for å lage en historie bygget over samme lest, med dramaet spunnet rundt kontroversiell, dagsaktuell tematikk, sier Sørensen

Nær 1,3 millioner seere

NRK-serien, som er laget av produksjonsselskapet Monster, har vært en gedigen seersuksess. Alle de fem første episodene har nå passert en million seere. De to første episodene nærmer seg 1,3 millioner seere, opplyser NRK.

21. oktober ble Nobel også kåret til Europas beste miniserie for TV da den vant den prestisjetunge Prix Europa i Berlin.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– En stor triumf og noe som gir selvtillit til hele det norske TV-seriemiljøet, sier Sørensen om betydningen av prisen.

Han trekker også frem fjorårets Emmy til skuespiller Anneke von der Lippe for Øyevitne, som noe som for alvor har satt Norge på kartet i den internasjonale bransjen.

Sørensen sier dette om suksessoppskriften bak Nobel, basert på et manus av Mette M. Bølstad og Stephen Uhlander:

– Vi har borret i livet til Norges hemmelige spesialsoldater i Afghanistan, og gått videre i tematikken der journalister og dokumentarister har måttet stoppe. TV-serien har fungert veldig bra overfor publikum og kritikere både i Norge og internasjonalt, og jeg vil gjerne benytte denne fortellerteknikken videre i et nytt seriekonsept, sier han.

Norge og NATO i krig

Sørensen, som tidligere har laget TV-seriesuksessene Halvbroren og Kampen om tungtvannet for NRK og Filmkameratene, opplyser at han sammen med et engelsk-norsk manusteam har startet utvikling en ny serie som handler om Norge og NATO i krig.

Men altså med et helt nytt persongalleri og sted for handlingen.

Verden ser mot Norge

Britiske interessenter er med i dette prosjektet, men det er foreløpig ikke avgjort om den kommende serien vil dukke opp på NRK, en annen norsk TV-kanal eller hos et av de store internasjonale strømmeselskapene.

– Svært mye forandres veldig fort i bransjen i disse dager. Se bare på hvilken effekt giganter som HBO og Netflix har hatt for utvikling av serier. Den internasjonale bransjen ser i høyeste grad mot Norge og Skandinavia. Det utenlandske produsenter ser i Skandinavia er at de kan få kvalitets-TV-serier til en tiendedel av det de betaler andre steder, med høyt visuelt ambisjonsnivå og et attraktivt fortellerspråk, sier Sørensen.

NRK: - Vil gjerne fortsette samarbeidet

Prosjektredaktør hos NRK, Tone C. Rønning, bekrefter at en mulig, ny sesong av Nobel ligger langt frem.

– Vi ville gjerne hatt mer av Nobel, og vil også svært gjerne fortsette samarbeidet med Per-Olav Sørensen og manusforfatter Mette M. Bølstad, sier hun.

Rønning konstaterer at det ikke er laget manus for en sesong to av Nobel. Finansieringen mangler også.

– Dessuten er jo både Sørensen og Bølstad nå opptatt med nye prosjekter som de utvikler, sier hun.

Sydpolkappløpet

Sørensen utvikler nå en norsk-engelsk dramaserie for TV 2 om kappløpet til Sydpolen mellom Roald Amundsen og Robert F. Scott. Serien skal lages i samarbeid med det britiske seriemiljøet, og vekte livet til de to polarutforskerne med halvparten av handlingen på hver.

Bølstad er på sin side involvert i det som kan bli en stor, ny TV-serie på NRK, Lykkeland.

Nobel omtales av NRK som et moderne krigsdrama og hadde et totalbudsjett på 70 millioner kroner.

Aksel Hennie, Tuva Novotny, Christian Rubeck, Anders Danielsen Lie og Hallvard Holmen spiller noen av hovedrollene i dramaet som både foregår i miljøet av spesialsoldater Afghanistan og i dagligliv og det utenrikspolitiske miljøet i Oslo.

Teamet bak gjorde opptak til serien i Marokko, Tsjekkia og Norge.