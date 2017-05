Søta bror klare for slagerfinalen

Slagernasjonen Sverige er i helspenn og øyner nasjonens syvende seier, kun to år etter at broderfolket gikk til topps i verdens største sangkonkurranse. Under kveldens semifinale var derfor alt annet en finaleplass for svenskene uaktuelt.

I nabolandet er nemlig forventningene skyhøye hver gang det er Eurovision Song Contest. Etter at Anna Bergendahl røk ut i semifinalen i Oslo i 2010 ble det tatt grep i Sveriges Television, et lignende feilskjær skulle ikke skje igjen. Og selv om Sverige i år ikke ligger blant de tre øverste på oddslisten, så kan svensk seier aldri helt utelukkes likevel.

Robin Bengtsson var først ut av samtlige i kveldens semifinale. Og mens både Finland og Island røk ut, var Sverige en av de ti landene som ble lest opp som finaleklare rett over midnatt lokal tid i Kiev.

– Han virket litt stiv og forståelig nok preget av alvoret som første mann ut, den godeste Robin, men leverte likevel nok, sier Robert Hoftun Gjestad, musikkommentator i Aftenposten.

Efrem Lukatsky / TT / NTB scanpix

– Bengtssons låt handler da heller ikke om vokalprestasjon, men om den Eurovision-sikre miksen av fengende melodi, klistrende refreng og et godt TV-show. Sverige seiler uansett ikke opp som vinnerfavoritt etter dette. I første semifinale var det Portugal og Armenia som imponerte mest, sier Robert Hoftun Gjestad.

I dag er det på dagen 25 år siden Morten Thomassen, leder av den norske MGP-klubben, var på sin første Eurovisionfinale. Han synes kveldens semifinale var et flott show.

– Det er i hvert fall 13–14 av disse låtene som burde gått videre. Sverige leverte i alle fall, det samme gjorde Portugal, Armenia, her var mange bra. Og så var det noen helt grufullt dårlige. Albania var helt forferdelig og Helles var bare fryktelig slitsom, sier han.

Torsdag skal Norge og Jowst i aksjon.

Disse gikk til finalen etter kveldens semifinale, i tilfeldig rekkefølge:

Moldova

Aserbaidsjan

Hellas

Sverige

Portugal

Polen

Armenia

Australia

Kypros

Belgia