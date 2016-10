Spekulasjoner om politisk kontroversiell vinner - Nobels litteraturpris blir kunngjort i dag

Blant de heteste tipsene i år er den syriske poeten Adonis og den kenyanske forfatteren Ngugi wa Thiong'o. Begge har også vært blant favorittene tidligere år.

Fakta: Nobelprisene I henhold til Alfred Nobels testamente ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900, med en forvaltningskapital på drøyt 30 millioner kroner. I dag er stiftelsen god for over 4 milliarder svenske kroner.

Den årlige avkastningen av stiftelsens investeringer deles i fem og fordeles på prisvinnere innen fysikk, kjemi, medisin og litteratur, samt mottakeren av fredsprisen.

Prisen er i 2016 på 8 millioner svenske kroner.

Økonomiprisen er ikke innstiftet av Alfred Nobel, men ble etablert i 1968 av Sveriges Riksbank og første gang utdelt i 1969. Den finansieres av et fond opprettet og forvaltet av banken. Prissummen er den samme som de andre prisene.

Det har også japanske Haruki Murakami, men ifølge svenske litteraturvitere er det små sjanser for at han får prisen ettersom hans bøker regnes som «for overfladiske», skriver nyhetsbyrået AFP.

Også canadiske Anne Carson og amerikanske Joyce Carol Oates er det mange som holder tomlene for. Hvis en av disse vinner, vil det være første gang i historien at litteraturprisen går til en kvinne to år på rad. I fjor gikk prisen til hviterussiske Svetlana Aleksijevitsj.

Blant de nordiske forfatterne er det norske Jon Fosse som har best odds hos spillselskapene.

Prisen kunngjøres foran verdenspressen av Svenska Akademiens sekretær, Sara Danius, i Börshuset i Stockholm klokka 13 torsdag.

Akademiet utarbeider vanligvis en liste over mulige vinnere i februar. Denne reduseres til en hemmelig liste med kun fem navn i mai. Først i oktober blir den endelige avgjørelsen tatt.