Spillefilmen «Dæmonen» fra 1911 ble sensurert: – Det vi kan kalle utagerende festing og bordellscener ble fjernet

Nasjonalbiblioteket åpner nå utstillingen Stumme filmspor. Norsk spillefilm før 1920. Utstillingsansvarlig Marte-Kine Sandengen og fagansvarlig for utstillingen Øivind Hanche dokumenterer nå spillefilmens posisjon før 1920. Biblioteket viser både stillbilder og levende film i utstillingsrommet på Solli Plass.

– Budskapet er at vi fremdeles leter etter spor fra den første norske spillefilmen før 1920, sier Øivind Hanche.

Elli Trier

Totalt vises dokumentasjon om 19 filmer, men det er kun levende bilder fra fire av filmene.

I filmen Dæmonen finnes levende bilder som ble sensurert bort av den lokale politimester.

– Det var det vi kan kalle utagerende festing som ble sensurert bort. Det var ville festscener med champagne og det man antar var bordellscener eller karneval. Vi ser at den mannlige hovedpersonen møter sin elskerinne, sier utstillingsansvarlig Marte-Kine Sandengen.

Hun håper at filmklippene og stillbildene kan gi inntrykk av scenene, og at publikum kan spinne videre på historiene.

Norsk spillefilm før 1920

Fra 1906 til 1919, da filmmediet var nytt, ble det produsert 19 norske spillefilmer.

– Noen er kun få minutter lange, andre varte opp mot halvannen time. Fra fire av filmene finnes det levende bilder bevart. Resten av de 19 filmene er tapt som film, sier Sanengen.

Elli Trier

Politiet sensurerte filmene

Det finnes også andre kilder til kunnskap om de første, norske spillefilmene: Med stillbilder, programmer, annonser, plakater og protokollbøker viser Nasjonalbiblioteket frem sporene etter denne tapte perioden i norsk film.

– Filmsensuren, som i sine første år ble utført av lokale polititjenestemenn over hele landet, er en viktig kilde til kunnskap, sier hun.

Etter at Kinoloven av 1913 trådte i kraft, fikk man sensurprotokoller og sensurkort, som i dag er svært nyttig informasjon.

– I den norske filmhistorien har de tidligste spillefilmene fra 1910-tallet ikke hatt særlig høy status. Kanskje skyldes det at det nasjonale og det nasjonsbyggende var fraværende som tema i filmene. Og kanskje er det fordi perioden var preget av at mediet var nytt og formen dermed utprøvende, sier Hanche.

Elli Trier

– Like fullt viser 1910-filmene et interessant blikk vendt mot verden: Her er samfunnsspørsmål som fattigdom og streikerett, men også erotiske melodramaer med kontinental inspirasjon og avantgardistisk dans, sier Sandengen.

Nasjonalbiblioteket mener de 19 tidlige elementene skaper en spennende historie om den norske filmens begynnelse, fra løse fragmenter til lengre passasjer, i stadig utvikling mot spillefilmen som helstøpt fortelling

Utstillingen i Nasjonalbiblioteket på Solli Plass står frem til medio september.

Dæmonen

A/S Norsk Films Kompani, 1911 Regi: Alfred Lind Premiere i Kristiania: 14. november 1911 Med: Arne Strøm, Annegrethe Antonsen, Ellen Tegner, Richard Jensen, Ingeborg Hauge, Per Krohg, Carla Rasmussen

Da den norske filmmannen Jens Chr. Gundersen skulle produsere Dæmonen ønsket han å gjøre det i Danmark med dansk ekspertise. Dæmonen er derfor den av de tidlige norske spillefilmene som tydelig er inspirert av dansk film. Det betydde dristige scener! Danmark var kjent for sine erotiske melodramaer – eller «danske slibrigheter» som noen i Norge kalte dem.

I Dæmonen kommer dristigheten til uttrykk i form av karneval og dans, høyt hevede glass, sigarer, og, ja, til dels heftige omfavnelser. I én av scenene kan vi se kunstneren Per Krohg sammen med Carla Rasmussen i en noe stiv, men ikke uerotisk fransk dans som på tekstplakaten blir kalt «La Matchise».

Takket være den tidens filmsensur, utført av lokale polititjenestemenn rundt omkring i landet, har Nasjonalbiblioteket bevart et lite fragment av denne filmen. De korte passasjene på tilsammen fem minutter som er igjen av filmen, er nemlig de bortsensurerte klippene. Filmen var trolig rundt en time lang.