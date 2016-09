1 2 3 4 5 6 TV-serie, nrk.no, NRK2 torsdager 21.35

Forfatter Tom Rob Smith har hatt en glitrende, men frustrerende karriere. Han startet med sensasjonelle Barn 44, en historisk thriller så tung og spennende at den veltet bokhyller på flyplasser over hele verden.

Oppfølgeren Den hemmelige talen var nesten like god, før trilogien om Leo Demidov ble avsluttet med den middelmådige Agent 6.

Se traileren til Spionen fra London:

Tilbake til BBC-røttene

Smiths forsøk på å skrive psykothriller med The Farm falt ganske flatt til jorden, så nå vender han blikket dit han lærte seg skrivekunsten: manusjobbing for BBC.

Spionen fra London er ikke like sensasjonell som Barn 44, men i glimt viser serien hvor god Smith er til å skape grublende, mørke karakterer på vei mot undergangen.

Han tar også med seg den paranoide, overvåkende stemningen som gjorde de to første Sovjet-romanene så intense.

Festløve og jogger blir elskere

For intenst og skjebnesvangert blir det. En tidlig morgen etter nok et rave som strakk seg til solnedgang, rusler festløven Danny – briljant spilt av Ben Whishaw – av seg ecstasy-rusen langs Themsen.

Han treffer joggeren Alex, og de veksler noen interesserte blikk og fraser der de krysser hverandre på morgenkvisten. Ikke lenge senere er de elskere, og i løpet av noen intense dager forteller Alex den tunge historien om sin foreldreløse oppvekst.

Når Danny finner Alex drept i et hemmelig rom fullt av S&M-utstyr som får Pulp Fiction-kjelleren til å fremstå romantisk, raser også hemmelighetene ut av skapet.

Mystiske Alex hadde ikke bare foreldre, han jobbet for SIS (Secret Intelligence Service) og levde et dobbeltliv med både rollespill og spionasje.

Politiet er skeptiske til Dannys forklaring, og selv vet han ikke hva han skal gjøre med den hemmelige kodelåsen han fant rett før politiet kom.

I høst kan en norsk serie bli TV-hit i USA.

Hull og logiske brister, men også vakkert spiondrama

Historien om den dopknipsende raveren Danny og hans mystiske spionelsker har hull, logiske brister og usannsynlighet. Samtidig er det en drivende og fantastisk historie hvor hemmeligheter, spioner, rave og sex møtes i en marerittaktig boble.

Med forholdet mellom Danny og Alex som utgangspunkt, er Spionen fra London like mye kjærlighetstragedie som spionthriller. Visuelt minner serien om The Shadow Line, serien Hugo Blick laget før The Honourable Woman, og den tette filmingen kler de nervøse detaljene i Ben Whishaws ansikt.

For det brede publikum er han mest kjent som Q i James Bond-serien fra Skyfall og fremover, men Whishaw har også vært gnistrende i første sesong av Criminal Justice og den oversette serieperlen The Hour.

Severdig for tilhengere av sjangeren

I Spionen fra London bruker han alle sine skuespillertriks – flakking med øynene, innyndende smil, flapping med øyevipper – og gjør Danny til en perfekt karakter for spionmystikk.

Danny er den tilfeldige, uheldige karakteren som roter seg inn i en stille storm hvor eneste måte ut er å kjempe seg inn mot midten. Slik blir han en moderne versjon av James Stewarts Dr. Ben McKenna i The Man Who Knew Too Much, og det gjør Spionen fra London meget severdig for tilhengere av sjangeren.

Det er ikke sikkert du liker Spionen fra London, men jeg kan garantere at du ikke har sett noe lignende.