Språket vårt: Astmafeil

Oppmerksomheten omkring norske idrettsfolks bruk av astmamedisin ble ikke mindre av en overskrift i Aftenpostens nettutgave 28. august: «Helt feil at friske folk får astmamedisin». Hva er det som er feil? Er det påstanden om at slik medisin deles ut til topputøvere, som er helt ubegrunnet? Eller er det ravende uforsvarlig at slikt foregår? Setningen kan nemlig tolkes på begge måter, og man trenger ikke være finsk idrettsleder eller polsk toppidrettskvinne for å interessere seg for meningsinnholdet her.

Det ble ikke klarere av at NRK og VG den 26. august gjenga to ulike versjoner av skipresidentens egen vurdering. NRK: «Jeg legger til grunn at ingen friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det ikke er slik.» VG siterte ham slik: «Jeg må si veldig klart og tydelig at jeg ikke har noen grunn til å tro at friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det ikke er slik.»

Hvis det da i tillegg hadde vært slik at ingen friske norske utøvere hadde sagt at han/hun har fått tilbudt medisiner, hadde alt vært greit. Men presidenten brukte presens og begrenset seg til å si noe om sin periode som leder.

Det er ikke så greit med fotballspillernes inntak heller, slik en del av det problemet ble behandlet i Dagbladet den siste helgen i august. Da ble leserne tilbudt nødvendig og etterlengtet informasjon om den store franske stjernen Paul Pogbas kosthold, men skribenten driblet seg bort i de lumske snublefellene som er knyttet til det engelske verbet «prepare».

23-åringen blir tatt godt vare på: «Ernæringsfysiolog Olivia Meuss planlegger måltidene som Pogbas personlige kokk forbereder.» Nå er det ikke nok å forberede et måltid, det må tilberedes også. 'Prepare' kan bety både forberede og tilberede, som i «prepare for an exam» og «prepare a meal».