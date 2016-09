Språket vårt: Avfallsprosa

Kritikerne blant pressefolkene delte ikke Høgmos tilfredshet etter 0–1-nederlaget mot Hviterussland for vel en uke siden. Enda verre var den misnøyen som kokte i sosiale medier med brodd mot spillerne, ledelsen, taktikken og ferdighetene og resultatene. En av spillerne tok til motmæle med disse dypt analytiske betraktningene:

«Det har vi aldri brydd oss om. For min del går det inn det ene øret og ut det andre øret. Folk har alltid stått og pisset på landslaget, så det skiter jeg i.» Det var en av lagets profilerte utenlandsproffer som sa dette til VG. Høgmo utdypet det avføringspregede budskapet ved å tilføye at «dette ble sagt i et impulsivt øyeblikk». Han sa også at «vi fikk dårlig betalt». Han mente nok innsatsen, men slik lønnsnivået er i toppfotball, er det en metafor som folk på vanlig lønn neppe har sans for.

Det er heller ikke alltid at det som går inn det ene øret, kommer ut igjen. Dette, med de sterkt betenkelige virkninger det kan ha, fikk en av Aftenpostens kritikere gitt uttrykk for en gang i forrige århundre, da hun anmeldte et stykke i Radioteatret: «Dette går inn det ene øret og forsvinner i det tomme intet.» Beklageligvis er dette en setning som ingen vil finne igjen i digitale arkiver eller lagrede papiraviser. Dette totale forsvinningsnummer skyldes en aktivistisk og barmhjertig korrekturleser som grep inn og strøk setningen. Dermed kom utsagnet aldri lenger enn til «spiker’n» – den ståltrådstumpen som korrekturavtrykkene ble hengt på i redaksjonen før korrekturleserne begynte oppryddingsarbeidet. Kort sagt: historiske tider.