Språket vårt: Et misforhold

Anette Karlsen

Derfor i dag et utdrag, ukommentert, fra en blogg som skrives av en anonymisert finansfrue: «Velkommen til min blogg. Mitt navn er (NN) og jeg blogger under navnet Finansfrue som er et passende navn for denne bloggen i forhold til at jeg er i et forhold med Finansmann (EE) som vel ikke trenger noen nærere introduksjon. Her vil jeg skrive om mitt liv som finansfrue og om mitt yrke som interiørdesigner/arkitekt men også om helt vanlige ting mennesker kan oppleve i løpet av sitt liv ... Spørsmål i forhold til interiør og ting som har med interiør og gjøre?

Hallo torsdagen Liker du og er opptat av å ha interiør? Synes du interiør er en viktig del i forhold til hvordan det ser ut i for eksempel huset, leiligheten, kontoret eller hjemmet ditt? Da er du akkurat som meg. Jeg har gjort denne lidenskapen for interiør og ting som hører interiør til til en profesjonell jobb som betyr at jeg nå kan tilby min kompetanse i forhold til interiør-design. Ting og smak som jeg liker i forhold til min smak i interiør. fargen hvit. Dette er en nydelig farge som passer i forhold til det meste. gyldne ting. Ingen ting oser luksus som ting som er gyldne. engler. Engler gir ro i både sjel og sinn og kan gi en følelse av å vokte over oss for eksempel hvis man oppholder seg mye i hjemme på dagtid mens ens mann er på kontoret.

Maritimitet og maritime ting. Maritime ting betyr at de ligner på båter og har man maritime ting i interiøret sitt gir det en følelse av at huset ditt er en båt. Dere forstår kanskje litt hva jeg mener?» Det fortsetter slik. Men denne teksten er faktisk skrevet av humoristen Lene Kongsvik, og det er ingen premie for å gjette hvem det er hun parodierer. Ikke dårlig - faktisk så udårlig at jeg beit på - og lykkeligvis ble reddet av våkne og bedre informerte kolleger.