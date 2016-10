Språket vårt: Fårikål

Vel. Ordet «kålkjøtt» får en ilter rød strek som hilsen fra det automatiske rettesystemet. Som før nevnt er den moderne teknologien ikke helt pålitelig, men her er det all grunn til å spisse ører og føye seg.

Får i kål betyr fårekjøtt, gjerne lam, som er kokt sammen med kål. Det er nesten like mange oppskrifter som det er kokker, men prinsippet for alle retter er skissert i første setning i dette avsnittet. Å koke får eller lam i kålkjøtt lar seg derimot ikke gjøre, siden kålkjøtt er en umulighet.

Når flere ord skal bindes sammen med et nytt begrep, blir det ekstra viktig å vite når man skal skrive ordene sammen, med eller uten bindetegn, og når man skal stykke dem opp. Norsk, svensk og dansk er svært smidige når det er tale om sammenføyning av flere ord til ett, og danskene er de som oftest bruker mellomrom. Det blir ofte komisk på norsk: «Lamme lår» er ikke helt det samme som «lammelår», og «sukkerbiter» bør skrives i ett ord slik at det ikke virker altfor skrekkinnjagende med «sukker biter».

Matretten får i kål er så etablert og innarbeidet at den staves i ett ord i moderne norsk: fårikål. Det er ikke så ofte at en preposisjon inngår i en slik sammenføyning, minstekravet er at ordet har vært i bruk ganske lenge. Vi kan for eksempel ikke skrive «hvalkjøttibrunsaus» i ett ord, selv om også det begrepet forekommer ganske hyppig, til dyp fortvilelse for hvalens venner.

Andre sammensetninger med to eller flere separate ord får oftest bindestrek mellom de to siste leddene, og bare der: «Røde Kors-leder» er et pedagogisk velegnet eksempel. Men i noen tilfeller bruker vi bindestrek mellom alle leddene, som i «opp-og-ned-fluktuasjoner på børsen».