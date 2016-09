Språket vårt: Feil faktum

24. august hadde en advokat et interessant innlegg i Aftenposten med utgangspunkt i spaltens betraktninger fem dager før omkring begrepet «feil faktum», eller enda mer drastisk: «Fakta som overhodet ikke stemmer med virkeligheten.»

Det siste blir nokså stint av selvmotsigelser hvis man legger vanlig språkbruk til grunn; et faktum som strider mot virkeligheten, kan ikke være et faktum. En annen jurist har informert meg om en definisjon av «feil faktum» i en av lærebøkene i jus - eller i det minste et eksempel på hvordan uttrykket kan brukes i fagmiljøet. Jeg har ikke kontrollert opplysningen, men dette er en fagperson jeg har tillit til, og han anfører følgende:

La oss tenke oss at Veivesenet pålegger et firma å fjerne et reklameskilt med henvisning til en vedtekt som fastslår at et slikt skilt ikke kan stå nærmere veibanen enn 30 meter. Pålegget blir begrunnet med at skiltets avstand til veibanen er målt til 29 meter. Firmaet vil etterkomme pålegget, men ombestemmer seg etter å ha kontrollmålt avstanden og konstatert at den er 31 meter. Uforvarende har Veivesenet da, i juridisk språkbruk, anvendt et «feil faktum» som begrunnelse.

Dette eksempelet virker jo både logisk og lettfattelig, og så får kanskje vi som litt for ofte hytter med rødblyanten under henvisning til det vi mener er korrekte tolkninger, gi juristene litt slakk.

Advokaten påberoper seg yrkessjargong, og utvilsomt er begrepet «feil faktum» innarbeidet - kanskje så grundig at det kan katalogføres som eksempel på fagspråk. Stavet med c, altså factum, er ordet for øvrig sentralt på et annet fagområde enn jusen, nemlig teologien. I den latinske bibeloversettelsen innledes Juleevangeliet, altså 2. kapittel hos Lukas, med ordene «factum est». I den norske gjengivelsen står det «Det skjedde i de dager».