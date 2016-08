Språket vårt: Felles glede

Opposisjonens og Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, innledet et kort innlegg i Dagens Næringsliv 19. august med disse tre setningene: «Victor D. Norman og jeg har noe til felles. Vi er begge glade i Storbritannia. Vi er opptatt av båndene mellom våre to land som er formet gjennom historien.»

Uten at risikoen for misforståelse er særlig stor, burde Støre ha skrevet at «vi er begge glad i Storbritannia». «Vi er glade i Storbritannia» betyr at vi er muntre til sinns når vi er på besøk hos britene, og sannsynligvis vil det gjelde for svært mange. «Vi er glad i Storbritannia» betyr derimot at vi elsker landet. Tilsvarende betyr «Ja, vi er glad i Norge» det samme som innledningslinjen i nasjonalsangen, «Ja, vi elsker dette landet».

Hvorfor bøyer vi ikke adjektivet glad i begge disse eksemplene? Svaret er at «å være glad i noen» regnes som et fast uttrykk, og faste uttrykk er faste. «Vi er glade i Norge» betyr derimot at vi er glade og lystige, vi som bor i et så fortreffelig land.

Den tredje setningen har passusen «Vi er opptatt av båndene …» osv. Her skal det ikke stå «vi er opptatte av» osv., og det gjør det da heller ikke. Også det kan plasseres i rubrikken for faste uttrykk, men generelt er det ikke helt enkelt å vite hva vi skal gjøre med perfektum partisipp når det står som predikatsord til et subjekt i flertall. I alminnelighet er regelen at vi samsvarsbøyer når partisippet står som adjektiv, og vi bøyer ikke når det i større grad står som verb.

Det fører til at det sannsynligvis er fornuftig, og kanskje riktig, å si at bygningene er nymalt, men at de andre konstruksjonene er blåmalte. Blåfargen setter sitt (lang)varige preg, mens husene ikke forblir nymalt særlig lenge.