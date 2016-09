Språket vårt: Forholdismer

Nå vedgår også de fleste av hans motstandere at det var format over teologen, forkynneren og politikeren Lønning. Men en kritisk innsender mener at «stor i forhold til den protestantiske lære» kan tolkes dithen at han må rangeres over personer som Martin Luther og Philipp Melanchthon. Det kan bli mye.

Regjeringssjefen får hard konkurranse fra fylkesmannen i Troms. I et innlegg om en vanskelig skytebanesak i Tromsdalen skriver han: «Vi er også uenig i forhold til den beskrivelse som gis i forhold til hvem som har ansvar for hva i Hansens avisinnlegg i «Tromsø’.» Her går det galt i ordrekkefølgen også. Det kan ikke herske særlig tvil om at det er Hansen selv som har ansvaret for Hansens avisinnlegg.

Så en mer dagligdags påminnelse om at kampen mot forholdismene aldri kan hvile, en reklametekst fra «et spesialverksted for montering, feilsøking og reparasjon. Våre tjenester og produkter gir deg en mer produktiv og sikker hverdag i forhold til bil og transportbransjen.» En aldri så liten bindestrek etter bil- hadde gjort seg her, og fullgod norsk ville det ha blitt med «gjør din hverdag i bil- og transportbransjen mer produktiv og sikker». Det bedrer også kvaliteten på prosaen hvis avstanden mellom de nært beslektede ordene ‘produkter’ og ‘produktiv’ kan økes.

Til slutt skal vi unne oss et eksempel på riktig bruk av «i forhold til», altså som sammenligningsledd og ikke som sekkepreposisjonenes ukronede potet og altmuligmann: Det gjelder behovet for utbedringer av kanalen i Telemarksvassdraget: «Det finnes ikke nok driftsmidler i forhold til det som trengs.»

En kjent problemstilling, selv i verdens rikeste land.