Språket vårt: Fotballprosa

Spenningen omkring seriemesterskapet er sant nok over, men fremdeles er det lenge til cupfinalen. Og språkforsyningene – eller skal vi kalle det lissepasningene – til spalten er det ingen grunn til beklage seg over.

Fotballaget i Elverum hadde planer om å sikre seg opprykk tidligere i høst, men så begynte det å butte imot. Østlendingen fant kanskje ikke de helt riktige ordene i sitt forsøk på å beskrive situasjonen: «Elverumskuta møtte et feilskjær på turen mot opprykk.»

Problemet her er at en skute kan gå på et skjær og til og med bli stående. Men feilskjær hører med til skøytesporten, og selv om også et fotballag muligens kan være noe så poetisk som «en seiler på livets hav» og dermed bli sittende fast på et skjær, kan en skute neppe forsynde seg overfor et feilskjær.

I forrige tiår var det en politiker som trøstet seg med at det ville bli et hvileskjær da han ikke fikk de budsjettpengene han helst skulle ha hatt. Heller ikke det passer her.

Så, i september, var det et stort problem hvordan Norge best skulle ordne opp i landskampen mot Hviterussland. En ekspert i NRK var bekymret for at noen av de norske spillerne hadde fått saftige tilbud om å bli innkjøpt eller oppkjøpt av enda rikere klubber, og slikt kan virke adspredende og svekke konsentrasjonen: Det er for lett å tenke bare på penger. Denne bekymringen formulerte han slik: «Hvor mye av dette tapper fokus hos gutta?» Fokustapping er naturligvis en vederstyggelighet, og det er ikke annet å gjøre enn å si «huff!» – med utropstegn.

Det var snakk om milliardkontrakter, og det sier seg selv at det da blir helt umulig å tenke på noe annet enn penger. Fremdeles lever det mennesker som husker en tid da ungdommer drev med idrett fordi de syntes det var morsomt, og ikke så mye som tittet på avissider med økonomistoff.