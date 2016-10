Språket vårt: Fraksjonering

Hans selvbiografi, som kom ved månedsskiftet, har avfødt en debatt om fraksjonsvirksomhet, etter hans detaljerte skildring av arbeidet for å få Thorbjørn Jagland bort fra stillingen som partileder. Men en rekke kommentatorer brukte uttrykket «Stoltenbergs fraksjonering», og det blir ikke riktig så lenge Jens Stoltenberg ikke er blitt sprengt i småbiter. Selv i Arbeiderpartiet pleier ikke interne motsetninger å være så dynamittladede, selv om historien er ganske dramatisk hvis vi går et par-tre generasjoner tilbake.

Verbet «fraksjonere» har to betydninger. Den første er å splitte opp i sine enkelte bestanddeler, og det brukes faktisk også på Stoltenbergs fagområde, nemlig samfunnsøkonomien: Ekspertene på ett av feltene der snakker om fraksjonert livrente. Det er livrente som utbetales i rater, altså tidsbestemte porsjoner. I kjemien brukes ordet i betydningen «skille lettflyktige stoffer fra de tungflyktige ved destillering». Her har vi jo i Norge tradisjon for at det finnes mye sakkyndighet, særlig utenfor sentrale strøk, men det er nok temmelig uvanlig at folk i disse fagmiljøene snakker om at «det er på tide med litt fraksjonering så vi har til helgen».

Hvis vi lar de hjemmekokte saker stå i fred og i stedet vender tilbake til politikken, kan fraksjonsvirksomhet være nærmest straffbart hvis et politisk parti preges av høye krav til lojalitet og lydighet overfor partidisiplinen. Josef Stalin (1878-1953) og hans nærmeste medarbeidere engasjerte seg sterkt i slike saker. Dersom de mente at det var grunnlag for mistanke om fraksjonsvirksomhet, kunne det bety rask avslutning av karrieren, kanskje til og med av livet, for den som ble rammet.