Språket vårt: Frodig a-endelse

Den slags brukte hverken Lyng eller Langslet særlig ofte; det er tale om sitater. På en timeplan for foredragsvirksomhet i 1926 i den intellektuelle marxistiske bevegelsen Mot Dag, som Lyng var medlem av i sine unge år, sto forelesninger om bl.a. marxisma, sosialisma og nasjonalisma. AKP (m-l) briljerte med tilsvarende a-endelser i sin glanstid 50 år senere, på 1970-tallet. Allerede da var det snakk om hva vi skulle gjøre med olja, også på bokmål.

De tider er forbi, og savnet er til å bære for de aller fleste. Men en skarpsindig lytter festet seg i oktober, en ny praktmåned for norsk landslagsfotball med seier over stormakten San Marino, ved disse formene: «Bana» for banen, «tribuna» for tribunen, og en del andre. Da det plutselig ble snakk om «fordeling av balla», gikk det i stå for denne lytteren, som mener at statistikken her er forholdsvis oversiktlig: to på hver mann. Men det kan være grunn til å gripe fatt i den betydelige forskjellen mellom ballfordeling og ballefordeling.

Dermed tar vi farvel med anatomiske problemer og melder overgang til eiendomsmarkedet. 14. oktober fristet Aftenposten med denne annonsen: «Unik beliggenhet med vestvendt mot Oslofjorden, egen strandlinje, stor tomt, renovasjonsbehov.» Preposisjonen «med» er malplassert her.

Viktigere er forskjellen på renovering og renovasjon. Det siste betyr renhold, og hvis det er renovasjonsbehov på en tomt, for ikke å snakke om en strandlinje, er det neppe spesielt forlokkende for en pengesterk kjøper. En eiendom, oftest en bygning, som behøver renovering, altså oppussing eller fornyelse, kan også skremme noen. Men hvis kjøperen er en dyktig håndverker eller sitter med mange penger, kan det kanskje være aktuelt å slå til.