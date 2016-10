Språket vårt: Hans hjemstat

Vi begynner med et sitat fra NRK 14. oktober, hvor en medarbeider skulle fortelle lytterne at formannen i Representantenes hus, Paul Ryan, har lagt avstand til, om ikke helt tatt avstand fra, sitt eget partis presidentkandidat: «Ryan kommer ikke til å delta med Trump i hans egen hjemstat Wisconsin.» I dette utsagnet blir Wisconsin forfremmet til Trumps hjemstat, noe som newyorkeren Donald neppe setter pris på. Ryan skal gjenvelges, og han fører valgkamp i sin hjemstat, ikke hans, dvs. Trumps.

En kollega i Aftenposten fulgte opp med denne: «Det er ikke første gang Trump uttaler seg upassende om jenter som er langt yngre enn seg selv.» Det hender jo at kvinner lyver litt på alderen, men uansett blir de aldri yngre enn seg selv. Trump later derimot til å ha sans for damer som er yngre enn ham selv, men så har han jo også på andre måter vist seg som en original. Så gikk det ikke helt bra i lederartikkelen i Aftenposten 13. oktober: «… takket være en politimann som var modigere enn sin egen fagforening er.» Hvis det hadde stått «… som var modigere enn sin egen fagforening» hadde alt vært i orden. Verbet «er» gjør «fagforening» til subjekt i stedet for sammenligningsledd, og da må det stå om varsleren fra Bergen: «… som var modigere enn hans egen fagforening er.»

14. oktober klarte en NRK-kollega ikke å redegjøre for ansvarsforholdet i Johaug-saken: «Utøveren har ansvar for alt som kommer i sin egen kropp.» Her blir det «alt» som eier kroppen, og fullt så komplisert eller naturstridig er det ikke, selv om både Norges skiforbund og vår alles medieverden gjør seg mye møye. «Utøveren har ansvar for alt som han eller hun får i seg» hadde reddet språkavsnittet i denne floken.