Språket vårt: Helseadministrativt

Det gjelder ikke bare hele vesenet under ett, men også de enkelte sektorer og institusjoner hver for seg. Det er heller ikke stort enklere å skrive om det som kreves av administratorene, og to av dem, sjefen for Helse vest og Helse Fonna, klarte 14. september å gi uttrykk for hvor komplisert det kan være. Det skjedde i en artikkel i Hardanger Folkeblad 14. september. De to skrev om hva som ventes av sykehuset i Odda: «Tilboda ved Odda sjukehus må vera innretta mot dei pasientgruppene som treng eit sjukehustilbod.»

Jo. Det skulle ha tatt seg ut hvis tilbudene ikke var innrettet mot de pasientgruppene som behøver noe i den retning – for ikke å snakke om situasjonen hvis tilbudene var innrettet mot dem som ikke trenger noe tilbud.

Spesielt på nokså kostbare leder- og administrasjonskurser forekommer det at deltagerne drilles i å formulere selvfølgeligheter som dette. Også den store russiske dikteren Aleksandr Pusjkin skrev om slikt, passende nok i et referat fra en begravelse med påfølgende gravøl: «Og siden gikk de med verdighet hver til sitt og lot som om de hadde gjort noe vettugt.» Avslutningen på de to ledernes bidrag lover like godt. Det er en oppfordring til debatt og en lovsang til ytringsfrihetens pris: «I haust er det viktig at alle får seie si meining, og at det blir ein open debatt før konklusjonane blir tatt.» Her er det til og med enderim, og ikke skal folk begrense seg til å si hva de mener; vi skal i tillegg ha en åpen debatt. Nå er det den lille detaljen – bare pirk, selvsagt – at en eller flere konklusjoner blir trukket, eller at deltagerne, subsidiært sjefene, kan konkludere. Men konklusjoner kan ikke bli tatt. Selv ikke de barskeste politimyndigheter kan klare det.