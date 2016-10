Språket vårt: Høy risiko

Det hjelper lite, for i TV-programmet for uke 43 kunne vi lese om en film som handler om en hengiven lærer. Det er det liten tvil om, for han «risikerer liv og lem for å redde skolens musikkprogram».

Mange pedagoger er jo oppofrende, og det hender at kravene er store. Men dette er mer enn hva som med rimelighet kan forlanges. Det faste uttrykket er at man risikerer liv og lemmer, altså flertall, og da blir det litt klarere at det ikke skal oppfattes altfor bokstavelig. Det er, for å låne en formulering fra den kjente amerikanske filosof Donald J. Trump, et eksempel på det han kaller «sannferdig overdrivelse» – (truthful hyperbole). Det rettferdiggjør han seg med når selv han mener at han kanskje tar litt hardt i.

Problemet med bruken av flertallsord om kroppsdeler og andre forhold som hører livet til, er tydeligvis økende i norsk. Men de fleste vil nok bruke entall i en setning av denne typen: «Kostholdseksperten ba tilhørerne om å ta bedre vare på leveren og hjertet», ikke «levrene og hjertene sine», selv om det var flere tilhørere. Derimot er det stadig mange som lar seg påvirke av engelsk og snakker om «livene sine» og «livene våre». Jeg synes det er bedre å bruke entall, for vi som ikke er katter, har ikke mer enn ett liv: Derfor bør vi forsøke å komme oss gjennom livet vårt, ikke livene våre, på best mulig måte.

Så gikk det ikke så bra i språkspalten 15. oktober, i et forsøk på å forklare forskjellen på kreditor og debitor. Her gjelder det å huske Norsk Dusteforbunds ordtak: «Intet er så ille at det ikke er verre for ens kreditorer». Mine kreditorer er de som har penger til gode hos meg, de har lånt meg penger eller gitt meg kreditt. Overfor dem er jeg debitor. Lett å huske hvis man tenker på det engelsk ordet for gjeld: debt.