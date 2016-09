Språket vårt: Hva fikk hun?

De fleste av oss vil uten videre skjønne hva det betyr – tror vi. Skildringen av en svært uheldig svensk statsråds kjøretur i august viser hvor lett det er å snuble selv i et ord på bare to bokstaver. Nå ja, det vet vi jo hvis vi tenker oss litt om: Problemet og/å på norsk skulle illustrere det godt nok.

Den svenske ministeren hadde vært på et kort privat besøk i København. Der drakk hun to glass vin, og fire timer senere, omtrent ved midnatt, kjørte hun tilbake til Malmö. Hun regnet med at alkoholen var metabolisert, altså forbrent, fordampet og forsvunnet. Men da hun hadde kjørt over Öresundsbroen og var tilbake i fedrelandet, ble hun stanset av politiet og måtte blåse i ballong.

Aftenposten skrev: «Hun fikk blåse to ganger, opplyser Malmö-politiet til Expressen.» Dette fortoner seg som en form for velvillig ekstraservice etter en mislykket førsteblåsing. Men Expressens versjon så slik ut: «Hon fick göra ett andra utandningsprov som visade att hon hade 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar 0,2 promille i blodet.» Interessant nok er det slik at «fick» her betyr «måtte»; politiet forlangte at hun avla dobbelt prøve, og det hjalp ikke at hun var medlem av regjeringen. Det ble fortid: Hun søkte avskjed to dager senere.

Hvor komplisert verbet «få» kan være på norsk, fremgår kanskje av dette pedagogisk anrettede setningsparet: «Jeg fikk ikke se den filmen» og «Jeg fikk ikke sett den filmen». Det første betyr at en autoritetsperson, sannsynligvis min mor, mente at filmstjernene var så pass lett antrukket at det var best å vente noen år. Den andre varianten innebærer at jeg er blitt voksen og kan bestemme selv, men det medfører at hverdagen er blitt så besatt med arbeidsoppgaver og plikter at jeg ikke rakk å se filmen før den forsvant fra plakaten.