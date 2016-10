Språket vårt: Ledertrio

Nokså vanlig er det blitt å neglisjere forskjellen på å «spekulere på noe» og «spekulere i noe». Den som spekulerer på noe, lurer på noe, mens det er spekulanter som spekulerer i valutamarkedet eller i oljeaksjer.

3. oktober, i forhåndsbetraktninger om statsbudsjettet, skrev Finansavisen – hvor redaktøren for det meste spekulerer i noe og sjelden spekulerer på noe, fordi han vet hvordan tingene henger sammen: «Hadde regjeringen stått ustøtt og meningsmålingene for regjeringspartiene vært katastrofale, kunne man spekulert i at regjeringen ønsker ett regjeringsskifte før valget» osv. Hvis man spekulerer i noe slikt, må det innebære at man satser penger, eksempelvis i et veddemål. Redaktør Trygve Hegnar får følge av redaktøren i den nynorske ukeavisen, eller rettere sagt vekeavisa, Dag og Tid. I årets nummer 40 skriver Svein Gjerdåker om Jens Stoltenbergs vurdering av Norges bidrag til krigen i Libya i forrige tiår: «Krigen utarta seg til noko heilt anna enn han var tiltenkt i starten.» Også på nynorsk er det umulig at noe kan utarte seg; det arter seg som noe, eller det utarter til noe. Det er heller ikke så bra at «krigen var tiltenkt» noe. Man kan tiltenke slektninger en viss andel av en arv, altså ha planer om, eller tenke på å gi dem denne andelen.

Aftenpostens lederskribent meldte seg på i konkurransen med denne betraktningen 7. oktober, dagen etter at budsjettet var fremlagt i Stortinget: «Det er uansett ikke, som finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen (AP) sa i Stortinget i går, at omstilling ikke behøver å medføre arbeidsledighet.» Her er det sannsynligvis et «slik» for lite, og et «ikke» for mye. Men likevel gjenstår en gåte: Er det slik Marthinsen sier, eller er det ikke som hun sier?