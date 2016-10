Språket vårt: Leveranser

I en reportasje i Aftenposten 16. oktober ble en fremstilling av Venstres misnøye med Regjeringens klimapolitikk så pass kortfattet at mange lesere nok holdt seg for nesen og forsøkte å kvele noen latterhikst: «I Aftenposten torsdag var fem fylkesledere i Venstre tydelig på at partiet må bryte med Regjeringen hvis den ikke snur og leverer betydelige klimagassutslipp allerede neste år.»

Dette er det som språkviterne kaller en elliptisk uttrykksmåte, dvs. sammentrengt eller forkortet. Her går det galt fordi det Regjeringen helst skal levere, er tiltak som fører til reduserte utslipp av klimagass. Den skal ikke levere betydelige klimagassutslipp - uansett hvem som sitter på statsrådskontorene, vil de fleste velgere og andre borgere betakke seg for denne typen bidrag til klimaproblemene. Det blir ikke bedre av at Regjeringen ovenikjøpet skal snu; hva hvis det innebærer at den snur baken til?

Et anatomisk eksempel i den andre enden var å finne i Aftenposten 13. oktober. Der sto det en artikkel om hjernen, et organ vi alle har bruk for, og under et bilde av artikkelforfatteren kunne vi lese: «Kaja Nordengen, lege og forsker med doktorgrad i hjernen.» Hvis man har fått noe «på hjernen», betyr det at man er fanatisk og ensidig opptatt av noe; folk med rengjøringsmani har «støv på hjernen», et uttrykk som også er tittelen på en norsk film fra midten av forrige århundre.

Dr. Nordengen har forsket på hjernen og skrevet en doktoravhandling, pluss en populærvitenskapelig bok, om dette organets funksjon og betydning. Det er ikke god norsk å skrive at hun har «doktorgrad i hjernen». Derimot er det nok akseptabel samtidsnorsk å si at hun har tatt doktorgrad på hjernen.