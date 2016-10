Språket vårt: Mannlig løve

Én person var forsvunnet i en landsby. En mistenkt løve ble fanget og undersøkt, og nyhetsbyrået AP gjenga viltkonservatoren slik i norsk oversettelse: «Etter å ha testet avføringen til dyrene fant etterforskerne rester av mennesker i avføringen til en voksen mannlig løve og to unge kvinnelige løver (…) Nå sendes den mannlige løven til en dyrehage, mens de kvinnelige løvene vil holdes bak murene i et redningssenter.»

Det vanlige uttrykket for en løve av hankjønn er en hannløve eller en løvehann. «Mannlig og kvinnelig løve» er ikke noen god norsk gjengivelse av det engelske «male og female lion», som det må ha stått i originalteksten her. At «de kvinnelige løvene vil holdes bak murene», er heller ingen briljant løsning. Verbet «vil» pluss passivform med s gir uttrykk for vilje, mens «vil bli holdt» mer antyder det som kommer til å skje i fremtiden, uansett hva løvene måtte ønske.

Det er heller ikke uproblematisk å bruke adjektivet «menneskelig». Hvis en person er menneskelig, er det gjerne en positiv egenskap; han eller hun er omgjengelig, vennlig og varm. I Aftenposten sto det i sommer om «funn av menneskelig avføring» i Botanisk hage. Her er det kanskje bedre å skrive «avføring fra mennesker», for det regnes ikke som en vennlig handling å gjøre fra seg på steder hvor folk ferdes – uansett om planter kan ha nytte av denne typen service.

I forbindelse med en dopingskandale i hestesport i Østfold i sommer trakk Smaalenenes Amts Avis en sammenligning med tilstandene i «humanidretten». Human betyr også vennlig, anstendig, som i ‘human behandling av fanger’. «Humanidrett» skal her være det motsatte av travløp og annen hestesport, men det er ikke et gangbart uttrykk.