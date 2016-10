Språket vårt: Med brystet først

På sensommeren tok bladet Motor for seg et fransk bilmerke og skrev: «Citroën er ikke et merke nordmenn flest har trykket til sine bryst, til tross for at de har kommet seg betraktelig de seneste årene, både når de gjelder kvalitet og design.» Siden bryst i flertall uavvendelig hører inn under kvinnelig anatomi, oppstår det her en mulighet for at det ikke er bilene, men brystene som har forbedret både kvalitet og design. Det vil jo være til glede for mange fintfølende estetikere, selvsagt, men modellene var da visst ikke så rent ille for noen generasjoner siden heller. Motor mente antagelig bilmodellene, men da blir det riktigere å si at man trykker noe eller noen til sitt bryst. Overført betyr det å godkjenne noe(n) eller sette pris på noe(n). Med bryst i entall sikrer vi oss at det ikke blir altfor konkret.

Det heter også å slå seg på brystet – igjen entall, takk, for å slå seg på brystene er ikke helt det samme. Å slå seg på brystet betyr å braute, skryte, gjerne i håp om å gjøre inntrykk på vesener som er utstyrt med bryster. Spesielt gjelder det gorillaer. Å slå seg for brystet er noe ganske annet, det betyr å vise dyp anger eller beklagelse over et alvorlig feilgrep.

Dagbladet valgte en ny variant i en lederartikkel 16. september: «Norge er et land som gjerne går med brystet først for å markere menneskerettigheter og ytringsfrihet.» Her menes det nok at vi nordmenn har lett for å slå oss på brystet, spesielt i kampen for edle mål. Men hvis ikke kulemagen er blitt altfor fremtredende, går de fleste mennesker med brystet først, i alle fall hvis de ikke har begynt å gå baklengs.