Språket vårt: Mer redaktørnytt

Denne gangen er det noe så minimalt som et komma, men det hender at det er tilstrekkelig til å endre betydningen fullstendig av et utsagn eller en påstand. Her er det Lillian Vambheim, A-magasinets redaktør, som skriver følgende i sin signerte lederartikkel 7. oktober: «Kvinner, som ikke har håret godt nok tildekket av sjal, risikerer bøter.»

Dette er en presentasjon av situasjonen for kvinner i Iran, og slik det står, innebærer det at ingen kvinner har håret godt nok tildekket. Hvis det hadde stått «kvinner som ikke har håret godt nok tildekket», reduseres denne gruppen fra alle kvinner til de få (?) som våger å sette seg ut over det muslimske presteskapets påbud.

Hvor betydningsfullt er så dette? Vel, det er betydningsendrende, som sagt, og dermed sier det seg selv at det må bli betydningsfullt. Den italienske forfatteren Claudio Magris (årgang 1939 og følgelig en mann i sin beste alder) skriver i boken Mikrokosmos, som kom på norsk i 1999, at «selv et komma på feil sted kan forårsake de verste katastrofer og utrydde alle skogene på jorden».

Det kan fortone seg som en litterær overdrivelse, men se på dette setningsparet: 1) «Kvinner som ikke lenger er i fruktbar alder, kan behøve kalktilskudd» og 2) «Kvinner, som ikke lenger er i fruktbar alder, kan behøve kalktilskudd.»

Den første setningen betyr at de kvinner som ikke lenger er i fruktbar alder, kan ha behov for kalktilskudd. Det er en nokså enkel og ubestridt medisinsk sannhet. Den andre innebærer at ingen kvinner i hele verden lenger er i fruktbar alder, og enten de da får kalktabletter eller ikke, må det ha skjedd en avsindig biologisk katastrofe, og det er ikke noe annet ord for det: Da ser det alt annet enn bra ut for menneskeheten på halvlang og lang sikt.