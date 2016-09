Språket vårt: Muligheter

Nå finnes det jo mennesker som mener at et skikkelig tordenvær er fine greier, men disse utgjør nok et mindretall.

At det er gode muligheter for noe, innebærer at man ser positivt på det som bebudes, og antagelig hadde et mer nøytralt formulert varsel vært å foretrekke. Værmeldinger innebærer ofte vurderinger på en verdiskala, og disse vurderingene kan være situasjonsbetinget: Det er ikke noe språklig blinkskudd å si «fare for regnbyger» når en lang tørkeperiode har satt sine brunsvidde spor.

Den store forfatteren James Joyce (1882-1941) led av tordenskrekk, og en norsk kvinne som i en periode underviste ham i norsk i Paris, har fortalt at han rygget forskrekket tilbake for et forslag om å ta en tur til Norge. Han hadde hørt at det var mye torden der. En gang avlyste han en norsktime fordi det var torden i luften. «Gode muligheter for torden» er en setning som utvilsomt ville ha opprørt ham.

Om andre varsler er det den ting å si at «mulighet» er litt mer nøytralt enn sjanse, fare og risiko, men «gode muligheter» har opplagt en positiv klang. «Sjanse» er også positivt og bør ikke brukes i dystre eller nedslående sammenhenger: «Det er sjanse for kreft» er en konstellasjon som ikke klinger helt bra. Det er fordi ordet kommer fra fransk chance, som betyr flaks eller hell.

At substantivet «forventning» også er positivt, er det enighet om. Det samme mente forfatteren Charles Dickens, som ga en av sine romaner tittelen «Store forventninger». Derimot går diskusjonens bølger høyt når det gjelder verbet «forvente». Jeg oppfatter også det som positivt, men to så viktige faggrupper som medisinerne og demografene hevder at det er helt i sin orden å si: «Vi forventer en økning av tallet på dødsulykker neste år.»