Språket vårt: På og i spill

Et sentralstyremedlem i Venstre uttrykte seg litt annerledes i et intervju med Aftenposten 30. august: «Venstres stortingsgruppe bør ikke støtte et budsjett som ikke gir reelle klimakutt. Da vil regjeringens samarbeid med Venstre settes i spill, sier (hun).»

En brevvenn undrer på om det er forskjell på å sette noe i spill og å sette noe på spill. Det er det nok. Problemet ble drøftet i spalten 21. september i fjor.

I dette tilfellet er det mer dekkende å si at Venstre setter sitt samarbeid med Regjeringen på spill. I praksis betyr det en trussel om å bryte dette samarbeidet – med de følger det kan få for en mindretallsregjering. At noe eller noen settes eller kommer «i spill», brukes i moderne norsk oftere i forbindelse med talentjakt: En idrettstrener som nevnes som kandidat til en høyere posisjon, er «i spill» så snart hans eller hennes navn blir nevnt. Hvis motstanden eller skepsisen mot vedkommende er for sterk, vil han/hun ganske snart være ute av spillet. Hvorfor vi bruker bestemt form, «spillet», når noen er ute av det, mens vi anvender ubestemt form, «på spill», så lenge det fremdeles pågår, er litt vanskelig å forstå og enda vanskeligere å forklare. Det går jo an å ta en nødlanding på det kjente norske prinsippet «sånn er det bare».

Kroneksempelet for 50 uker siden var denne setningen: «SV, MDG og Rødt setter alle de store prosjektene i Oslopakke 3 i spill.» Det betyr at det er usikkerhet omkring gjennomføringen av disse prosjektene. Dermed kan vi jo også si at de settes på spill. Men når «i spill» her lyder riktig, er det nok fordi disse tre partiene ikke fremmet forslaget. Den som setter sitt rykte på spill, har derimot ansvaret selv.