Språket vårt: Prosodi

«Ingen i verden liker lærerne MER» betyr at Norge er det landet hvor lærerne er mest populære. Hvis «mer» uttales trykksvakt, betyr det at alle har sluttet å like lærerne, og det over hele verden, altså noe nær det motsatte. I skriftlig versjon er utsagnet tvetydig.

Dette fenomenet har en vakker betegnelse på lingvistenes stammespråk: Betydningsdifferensierende prosodi. Prosodi betyr trykkrytme i et utsagn, og vi har noen eksempler på slik betydningsforskjell på norsk: «Han tok på frakken» betyr at han berørte frakken, hvis vi legger trykk på «tok». «Han tok på frakken» kan derimot tolkes som at han tok på seg frakken, selv om det da ville være mest naturlig å ta med det refleksive pronomenet «seg».

Et annet eksempel er forskjellen på «hun dro til ham», som betyr at hun slo ham – hvis vi legger hovedtrykket på «dro». «Hun dro til HAM» betyr at hun søkte tilflukt hos ham, eller dro på besøk til ham – og da antagelig med helt andre hensikter enn å slå.

På det intrikate verdensspråket trøndersk må vi bruke prosodisk analyse for å skjelne mellom «e de langt?» med trykk på «e», og «e de langt?» med trykk på langt. Det siste er et ja/nei-spørsmål og betyr «er det langt?» Det første er et hvor mye-spørsmål og betyr «hvor langt er det?» Både Olav Duun og Knut Hamsun bruker hvor mye-varianten i noen av sine dialoger, og dette er krevende for folk som ikke er oppvokst nord for Dovre.

Nå kan man utvilsomt få et brukbart lykkelig liv uten å beherske finesser som disse. Forelesninger om prosodi slår dessuten sjelden an i selskapslivet. På den annen side er små porsjoner kunnskap kjekt å ha iblant, selv når det er tale om nokså spesielle emner.